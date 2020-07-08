Всероссийская перепись покажет число семей в Бурятии

Перепись состоится в апреле 2021 года



8 июля в России празднуют День семьи, любви и верности. Этот праздник приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии.



Перепись населения позволяет получить информацию о том, как распределяются семьи по размеру и составу.



По итогам переписи населения 2010 года, в Бурятии число домохозяйств, состоящих из двух и более человек, основу которых составляет одна супружеская пара, по сравнению с 2002 годом, уменьшилось на 3,7 %, на 13% увеличилось число супружеских пар без детей (со 130,4 тыс. человек до 147,4 тыс.). При этом увеличилась доля семей с двумя и тремя детьми до 18 лет. Почти в два раза увеличилось число семейных ячеек с детьми до 7 лет. Кроме того, за межпереписной период, в 2,4 раза увеличилось число семей с детьми до 3 лет. А вот молодые супружеские пары в возрасте до 35 лет с осторожностью подходят к вопросу о рождении детей. Из числа молодых пар, имеющих детей, 57% имеют 1 ребёнка, 36% - 2 детей, 6% - 3 детей, 1% - 4 и более детей.



О том как изменилась демографическая ситуация после 2010 года, расскажет всероссийская перепись населения, которая пройдёт с 1 по 30 апреля 2021 года.



По информации Бурятстата

