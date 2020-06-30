Минтруд предложил новые возможности применения соцконтракта

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

В Бурятии эта программа адресной социальной поддержки граждан успешно действует с 2011 года



Министерство труда и социальной защиты РФ планирует расширить возможности применения социального контракта и упростить процедуру его заключения. Об этом говорится на официальном сайте минтруда.



По данным федерального ведомства, социальный контракт зарекомендовал себя как эффективный инструмент, помогающий семьям формировать новые источники доходов. В этом году впервые на эти цели выделены средства федерального бюджета, 21 регион принимают участие в пилотном проекте. По его результатам подходы к социальному контракту планируется скорректировать.



- Во-первых, так же как и по ряду других мер социальной поддержки, перейти в проактивный формат, когда большинство необходимых сведений будет получаться не в бумажном виде от гражданина, а в электронном – путём межведомственного взаимодействия. Во-вторых, планируется расширить возможности использования средств социального контракта, предусмотреть поддержку не только индивидуальных предпринимателей, но и самозанятых граждан, личных подсобных хозяйств, снять избыточные ограничения в расходовании средств по всем направлениям социального контракта. В-третьих, необходимо взаимоувязать социальный контракт с другими отраслевыми мерами поддержки в сфере малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства, активнее подключать на раннем этапе при составлении программы социальной адаптации профильных специалистов из этих сфер, а также представителей муниципалитетов, – отметила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.



Как сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии, социальный контракт заключается органами соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых ниже прожиточного минимума. Программа оказания помощи на основании социального контракта реализуется с 2013 года.



За 6 лет количество заключаемых контрактов выросло в 2,4 раза, а количество граждан, охваченных социальным контрактом – в 3,4 раза.



В 2019 году в России было заключено 89,3 тысяч социальных контрактов с общим охватом в 321,5 тысяч человек. По статистике, большая часть социальных контрактов приходится на семьи с детьми до 16 лет. В 2019 году наиболее востребованными стали мероприятия по преодолению трудной жизненной ситуации и ведению личного подсобного хозяйства, которые были реализованы 125,6 тысяч человек (39%) и 98,8 тысяч человек (31%) соответственно.



В 2020 году на реализацию социального контракта в рамках пилотного проекта были выделены 7 млрд рублей 21 субъекту Российской Федерации. На эти средства в 2020 году запланировано заключить 68 тысяч социальных контрактов с охватом более 300 тысяч человек.



В число 21 пилотного субъекта Российской Федерации, получившие федеральное финансирование вошли: республики Алтай, Башкортостан, Коми, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Тыва, Кабардино-Балкарская, Удмуртская, Чувашская; Алтайский, Пермский и Приморский края; Вологодская, Ивановская, Курганская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская, Саратовская и Томская области. В этих субъектов уже заключено свыше 42 тысяч соцконтрактов.



В 2021-2022 годах субсидии из федерального бюджета будут предоставлены всем субъектам Российской Федерации в размере 29,2 млрд рублей ежегодно.



Бурятия стала одним из первых российских субъектов, где была запущена программа адресной помощи гражданам «Социальный контракт». С 2011 года в в ней приняли участие 1175 семьи.



По данным министерства социальной защиты населения РБ, на 1 июня 2020 года действует 281 социальный контракт. Поголовье крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах участников составляет 461 голова, из них 33 бурёнки переданы в малообеспеченные семьи в первом квартале 2020 года.



С 2016 года помощь жителям республики в рамках социального контракта оказывается в денежном выражении. Её получили 777 семей Бурятии на сумму 34,3 млн рублей.



Напомним, с 2019 года мероприятия по оказанию семьям с детьми государственной социальной помощи на основании социального контракта осуществляются в рамках проекта, который входит в «Социальный контракт». Правительству РФ с 2020 года на условиях софинансирования с регионами поручено оказать содействие субъектам федерации, которые активно внедряют практику социального контракта.



- С 2021 года на реализацию программы «социальный контракт» предусмотрено финансирование в размере 94% из федерального бюджета, оставшиеся 6 % предусмотрены республиканским бюджетом. Сумма, выделенная региону, составит порядка 250 млн рублей. Это позволит значительно увеличить охват получателей помощи, – уточнила министр социальной защиты населения РБ Татьяна Быкова.

