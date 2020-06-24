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В Бурятии сельчане восстанавливают церковь 1867 года постройки

В Бурятии сельчане восстанавливают церковь 1867 года постройки
Общество, 
Работы делаются за счёт собственных средств

В деревне Цаган-Усун Джидинского района Бурятии осталось чуть больше трёх десятков домов. Молодёжь разъезжается, и село попросту «вымирает». Из основных достопримечательностей здесь только заброшенная церковь, переделанная с приходом советской власти под сельский клуб. Но и он в 70-х годах прошлого столетия был закрыт. Сейчас от прежней святыни остались только стены без окон и дверей и прогнившая, с огромными дырами крыша.

- В советские времена проводили там мероприятия, кино показывали. Разные творческие коллективы приезжали, концерты показывали. Танцы устраивали в праздники, - рассказывает «Байкал-Daily» местная жительница Светлана Хороших.

История церкви начинается во второй половине XIX века. Деревянную святыню возвели в 1867 году и в том же году в церкви был освящён престол во имя святого Николая Чудотворца. С тех пор она стала называться Николаевская миссионерская церковь.

Идея восстановить заброшенную церковь пришла сельчанину Виктору Григорьеву около шести лет назад, но к работам приступили только в 2019 году.

- У нас был на первом месте клуб восстановить. Мы клуб восстановили, а в прошлом году начали церковью заниматься. Начались движения, лес выписали, крышу сняли. Нынче потолок застилаем, потолок упал, ремонтируем, - рассказал «Байкал-Daily» сельчанин. 



В основном на восстановлении задействовано четыре человека, которые работают безвозмездно. Нередко работы приостанавливаются, поскольку человек, который имеет строительное образование, живёт в районном центре и в село приезжает лишь на несколько дней.

- Специалистов у нас нет. Один специалист Анатолий Гаськов, но он в Петропавловке живёт. Подсобники-то у нас здесь есть, а с головой-то он один, который занимается конкретно строительством. Он сам отмеряет всё, я ему говорю: «Ты сам пили, а помощников я тебе найду». Ну вот он всё готовит, - добавляет Виктор Григорьев.

На восстановление церкви удалось собрать около 200 тысяч рублей. Большую часть средств пожертвовали местные жители и те, кто уже не живёт в деревне. Также 80 тысяч удалось получить, участвуя в конкурсе ТОСов. Все деньги пошли на покупку стройматериалов и инструментов.

- Написали обращение, люди, кто сколько может, мне скидывают. Мы закупили железо, доски, гвозди. За средства отчитываемся в чате в «Вайбере» - сколько собрали, сколько потратили. Несколько кубов леса в прошлом году выписали, кое-как его догнал. Нынче через пилораму его пустили на доски, брусья, - рассказывает мужчина. 



Сегодня в церкви работники установили потолочную матку и приступили к ремонту потолка, также восстанавливается сцена. Старая внутренняя обделка, а точнее всё, что от неё осталось, будет вся сниматься. Строители планируют обшить внутреннюю часть гипсокартоном. Кроме этого, будет восстанавливаться и колокольня.

- На два купола нужно 210 тысяч рублей. Один 120 тысяч, другой 90 тысяч. Колокола, батюшка сказал, что бесплатно дадут, колокольню закончим. Но до этого ещё далеко, - добавляет Виктор Григорьев.

Изначально на восстановительные работы местные жители планировали потратить около 1,5 миллионов рублей, но рост цен заставил поднять планку до пяти миллионов. По самым оптимистичным прогнозам, Виктор Григорьев планирует закончить работы через пять лет. 







сельские поселения православие церковь
 
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