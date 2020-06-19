Оформить кредит теперь можно на месте, не приезжая в Улан-Удэ
Получить «дальневосточную ипотеку» в сельской местности в Бурятии стало проще. Теперь заявки в районах будут принимать информационно-методологические центры.
Специалисты ИМЦ в 13 районах: Бичурском, Джидинском, Закаменском, Заиграевском, Мухоршибирском, Курумканском, Кяхтинском, Окинском, Прибайкальском, Селенгинском, Тарбагатайском, Тунскинском, Хоринском – вправе консультировать будущих заёмщиков и переправлять их заявления в Ипотечную корпорацию РБ. Таким образом, оформить жилищный кредит под выгодный процент сельчане смогут, не приезжая в Улан-Удэ.
Как напоминает пресс-служба минсельхозпрода РБ, в сёлах по дальневосточной ипотеке программа разрешает приобретать квартиры и на вторичном рынке. Однако есть ряд условий. Дом должен быть построен не ранее 2010 года, иметь площадь от 80 до 200 квадратов и быть благоустроенным.
В 13 районах Бурятии стали принимать заявки на «дальневосточную ипотеку»
Общество, Фото:
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