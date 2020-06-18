В одном из кафе не было условий для мытья посуды
Управление Роспотребнадзора по Бурятии выявило нарушения санитарно-эпидемиологических требований на предприятиях общественного питания Улан-Удэ.
В столовой «Аппетит» по улице Терешковой отсутствовали справки на работников столовой о прохождении ими медицинского осмотра и отсутствии контакта с инфекционными больными.
В кафе «Суши-студия» ООО «Нори» отсутствует памятки и информация для посетителей о необходимости соблюдения социального дистанцирования, не созданы условия для мытья столовой посуды, приборов и кухонной посуды в соответствии с санитарными правилами, отсутствуют антисептики для обработки рук, устройства для обеззараживания воздуха.
- Все это является нарушением постановления главного государственного санитарного врача по РБ № 7, указа Главы РБ № 37, методических рекомендаций Роспотребнадзора 3.1/2.3.6.0190-20 по организации работы предприятий общественного питания в условиях угрозы распространения COVID-19, - сообщили в пресс-службе управления.
17 июня судом детальность предприятий общественного питания временно приостановлена.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее была приостановлена деятельность бара «Shisha» и кафе «Tom Yam Bar».
В Улан-Удэ из-за нарушений временно закрыли два общепита
Общество, Фото:
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