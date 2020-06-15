 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 Июня

14 Июня

Популярное

В Улан-Удэ из-за нарушений временно закрыли два кафе

В Улан-Удэ из-за нарушений временно закрыли два кафе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В кафе не проводилась термометрия и уборка помещений, также не выполнялись условия социального дистанцирования

В Бурятии за нарушения санитарно-эпидемиологических правил временно приостановлена деятельность двух кафе. Нарушения были установлены в ходе мониторинговых обследований предприятий общественного питания Улан-Удэ.

Так, в баре «Shisha» не выполняются требования социального дистанцирования, нет условий для соблюдения режима мытья столовой посуды, справки об отсутствии контакта с больным коронавирусом представлены не на весь персонал, также были выявлены другие нарушения.

В кафе «Tom Yam Bar» не проводятся контроль температуры тела работников перед началом рабочего дня, уборка помещений, в том числе дезинфекция дверных ручек, поручней, столов, были допущены и другие нарушения.

- На основании представленной информации, нами приняты меры административного воздействия в отношении предпринимателей, допустивших нарушения. Я в очередной раз обращаюсь к нашим предпринимателям и прошу строго соблюдать установленные правила. Их соблюдение - это залог будущей стабилизации эпидситуации в республике. Иначе нами будут применяться подобные меры, - отмечает главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев.

12 июня в отношении предприятий были возбуждены производства по делам об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Деятельность кафе временно приостановлена до рассмотрения дела судебными органами.

- За два дня, 12 и 13 июня, в рамках мониторинга было проверено 47 объектов: предприятий торговли, предприятий общественного питания и коллективных средств размещения. Нарушения установлены в 11 предприятиях общественного питания и двух гостевых домах. По всем объектам также решается вопрос об административном приостановлении деятельности, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», на сегодня в Бурятии зарегистрировано 2303 случая заболевания коронавирусом.



профилактика коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Монголии появится музей бурятской культуры
В Монголии появится музей бурятской культуры
Общество, 15.06.2020
Окончание строительства намечено на октябрь 2021 года
В Иркутске дети помогли потушить пожар около школы
В Иркутске дети помогли потушить пожар около школы
Общество, 15.06.2020
Они сдерживали пламя от тополиного пуха до приезда спасателей
В Улан-Удэ из-за нарушений временно закрыли два кафе
В Улан-Удэ из-за нарушений временно закрыли два кафе
Общество, 15.06.2020
В кафе не проводилась термометрия и уборка помещений, также не выполнялись условия социального дистанцирования
В России умерло 143 человека с коронавирусом
В России умерло 143 человека с коронавирусом
Общество, 15.06.2020
Всего в стране скончалось более семи тысяч пациентов с COVID-19
В Бурятии ожидается высокий класс пожарной опасности
В Бурятии ожидается высокий класс пожарной опасности
Общество, 15.06.2020
Сегодня по республике прогнозируется 4 класс пожарной опасности
Многодетная псевдогадалка сняла с жительницы Бурятии золото
Многодетная псевдогадалка сняла с жительницы Бурятии золото
Общество, 15.06.2020
Она соврала прохожей, что на девушку наложена порча
Жители Бурятии слили 2 тонны дизельного топлив с тепловоза
Жители Бурятии слили 2 тонны дизельного топлив с тепловоза
Общество, 15.06.2020
Полицейские задержали их на месте преступления
В Улан-Удэ в 9 детсадах появятся дежурные группы
В Улан-Удэ в 9 детсадах появятся дежурные группы
Общество, 15.06.2020
В дежурных группах будет находится не более 15 детей
В Бурятии из статистики заражённых COVID-19 убрали бессимптомных больных
В Бурятии из статистики заражённых COVID-19 убрали бессимптомных больных
Общество, 15.06.2020
Новая методика формирования статистики применяется уже второй день
Читинец угнал авто, чтобы доехать до дома
Читинец угнал авто, чтобы доехать до дома
Общество, 15.06.2020
У него не было денег на дорогу
Жителей Бурятии приглашают в проект с призовым фондом в 1 000 000 рублей
Жителей Бурятии приглашают в проект с призовым фондом в 1 000 000 рублей
Общество, 15.06.2020
На портале «Твой Дальний Восток» стартовал фестиваль «Красиво. ДВ»
В Улан-Удэ в поликлинике №6 выявлен коронавирус
В Улан-Удэ в поликлинике №6 выявлен коронавирус
Общество, 15.06.2020
Карантин введён в офтальмологическом стационаре
Вахтовиков из Муйского района санавиацией госпитализируют в Улан-Удэ
Вахтовиков из Муйского района санавиацией госпитализируют в Улан-Удэ
Общество, 15.06.2020
Часть работников госпитализировали в выходные, также сегодня борт привезёт 11 человек  
Центр Улан-Удэ перекрыли из-за предстоящей репетиции парада
Центр Улан-Удэ перекрыли из-за предстоящей репетиции парада
Общество, 15.06.2020
В ближайшее время на площадь Советов приедет военная техника

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^