В кафе не проводилась термометрия и уборка помещений, также не выполнялись условия социального дистанцирования
В Бурятии за нарушения санитарно-эпидемиологических правил временно приостановлена деятельность двух кафе. Нарушения были установлены в ходе мониторинговых обследований предприятий общественного питания Улан-Удэ.
Так, в баре «Shisha» не выполняются требования социального дистанцирования, нет условий для соблюдения режима мытья столовой посуды, справки об отсутствии контакта с больным коронавирусом представлены не на весь персонал, также были выявлены другие нарушения.
В кафе «Tom Yam Bar» не проводятся контроль температуры тела работников перед началом рабочего дня, уборка помещений, в том числе дезинфекция дверных ручек, поручней, столов, были допущены и другие нарушения.
- На основании представленной информации, нами приняты меры административного воздействия в отношении предпринимателей, допустивших нарушения. Я в очередной раз обращаюсь к нашим предпринимателям и прошу строго соблюдать установленные правила. Их соблюдение - это залог будущей стабилизации эпидситуации в республике. Иначе нами будут применяться подобные меры, - отмечает главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев.
12 июня в отношении предприятий были возбуждены производства по делам об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Деятельность кафе временно приостановлена до рассмотрения дела судебными органами.
- За два дня, 12 и 13 июня, в рамках мониторинга было проверено 47 объектов: предприятий торговли, предприятий общественного питания и коллективных средств размещения. Нарушения установлены в 11 предприятиях общественного питания и двух гостевых домах. По всем объектам также решается вопрос об административном приостановлении деятельности, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», на сегодня в Бурятии зарегистрировано 2303 случая заболевания коронавирусом.
В Улан-Удэ из-за нарушений временно закрыли два кафе
Общество, Фото:
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