Бурятия начнёт принимать чартерные рейсы с российскими туристами с 1 июля

Бурятия начнёт приём туристов из регионов России с 1 июля. Об этом сообщила министр туризма республики Мария Бадмацыренова на онлайн-площадке VI Тихоокеанского туристского форума.
- Хотелось бы поделиться дальнейшими планами. Внутренние перевозки начнут восстанавливаться гораздо быстрее, [чем мировое авиасообщение]. В частности, Республика Бурятия с июля начнёт принимать чартерные рейсы «Уральских авиалиний» с туроператором TUI, что, конечно же, является большим шагом для восстановления региональных перевозок и восстановления внутреннего туризма, - цитирует министра ТАСС.
О запуске подобных чартерных рейсов стало известно в начале июня. прямую Чартерную программу в Бурятию открывает туроператор «TUI Россия» при поддержке Ростуризма.
Стоимость недельного тура на озеро Байкал на базе чартерной авиаперевозки будет начинаться от 30 тысяч рублей.
В стоимость будет входить гостиница, авиаперелёт и экскурсионная программа на выбор.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии ввели крупное послабление, связанное с мерами по борьбе с коронавирусом. Отменена обязательная 14-дневная изоляция для приезжающих из других регионов. Соответствующие изменения внесены в указ главы Бурятии Алексея Цыденова.