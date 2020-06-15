Приговор вынесли бывшему заместителю гендиректора Дорожной службы Иркутской области
В Иркутске суд вынес приговор бывшему заместителю гендиректора по снабжению и коммерческой деятельности АО «Дорожная служба Иркутской области» и его отцу. Они признаны виновными в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).
- Установлено, что в 2016 году заместитель генерального директора по снабжению и коммерческой деятельности АО «ДСИО», действуя по предварительному сговору со своим отцом – фактическим владельцем подконтрольной организации ООО «Промстрой», организовал закупку технологического оборудования для нужд АО «ДСИО», заведомо не намереваясь исполнять условия договора в полном объёме, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Кировский районный суд Иркутска признал подозреваемых виновными. Бывшему должностному лицу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 11 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 50 000 рублей, его отцу назначено аналогичное наказание, но на 1 месяц меньше.
В Иркутске чиновника и его отца осудили за мошенничество
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