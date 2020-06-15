 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 Июня

14 Июня

Популярное

В Иркутской области более 4,5 тысяч случаев заражения COVID-19

В Иркутской области более 4,5 тысяч случаев заражения COVID-19
Общество, 
За сутки выявили более трёхсот больных

По данным регионального оперштаба, на 15 июня в Иркутской области 4568 случаев заражения коронавирусом, за сутки выявили 319 заболевших. Госпитализированы 3330 человека, из них 180 из обсерваторов, 1425 вахтовиков, 31 пациент находятся в тяжёлой форме.

За весь период выздоровело 1199 человек, в том числе 68 за последние сутки. Умерло 20 человек, 19 – от иных заболеваний, не связанных с COVID-19.

В Забайкальском крае на 15 июня зарегистрировано 2174 случая заражения коронавирусом, из них 93 за последние сутки. Вылечились и выписаны из медицинских учреждений 1130 человек, 7 за сутки. Число летальных исходов не увеличилось – всего зарегистрировано 40 случаев.

В Бурятии зарегистрировано 2303 лабораторно подтверждённых случаев заражения. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 1385 человек, 30 из них за последние сутки, умерло 13 человек. Проходят лечение в стационарах республики 519 больных, один человек госпитализирован в Иркутской области. На амбулаторном лечении находятся 385 пациентов.
коронавирус профилактика Иркутская область Забайкальский край
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ ремонт дорог проходит на 26 объектах
В Улан-Удэ ремонт дорог проходит на 26 объектах
Общество, 15.06.2020
Ход и качество ремонтных работ контролируют депутаты и общественники
В Иркутской области более 4,5 тысяч случаев заражения COVID-19
В Иркутской области более 4,5 тысяч случаев заражения COVID-19
Общество, 15.06.2020
За сутки выявили более трёхсот больных
В Бурятии Роспотребнадзор рассказал, как выбрать свежие продукты
В Бурятии Роспотребнадзор рассказал, как выбрать свежие продукты
Общество, 15.06.2020
При выборе продуктов необходимо внимательно изучать сроки годности
В Иркутской области застрелили сорвавшеюся с цепи собаку
В Иркутской области застрелили сорвавшеюся с цепи собаку
Общество, 15.06.2020
Она накидывалась на работников угольного разреза
В Бурятии вору-рецидивисту смягчили приговор
В Бурятии вору-рецидивисту смягчили приговор
Общество, 15.06.2020
Осуждённый обжаловал приговор в Верховном суде
В Бурятии «чёрный лесоруб» бросил машину при виде лесников
В Бурятии «чёрный лесоруб» бросил машину при виде лесников
Общество, 15.06.2020
Мужчина срубил деревьев на сумму более 90 тысяч рублей
Забайкалка украла сотовый телефон и деньги у врача
Забайкалка украла сотовый телефон и деньги у врача
Общество, 15.06.2020
Женщина совершила кражу, когда медик отвлеклась
Районы Бурятии атаковал опасный вредитель
Районы Бурятии атаковал опасный вредитель
Общество, 15.06.2020
Луговые мотыльки могут нанести ущерб урожаю
Генеральная репетиция парада пройдёт в Улан-Удэ 20 июня
Генеральная репетиция парада пройдёт в Улан-Удэ 20 июня
Общество, 15.06.2020
Более 1200 военнослужащих поучаствовали в репетиции в минувшую субботу

В Бурятии монтёров осудили за мошенничество
В Бурятии монтёров осудили за мошенничество
Общество, 15.06.2020
Двое монтёров представили подложные командировочные документы

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^