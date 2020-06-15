За сутки выявили более трёхсот больных
По данным регионального оперштаба, на 15 июня в Иркутской области 4568 случаев заражения коронавирусом, за сутки выявили 319 заболевших. Госпитализированы 3330 человека, из них 180 из обсерваторов, 1425 вахтовиков, 31 пациент находятся в тяжёлой форме.
За весь период выздоровело 1199 человек, в том числе 68 за последние сутки. Умерло 20 человек, 19 – от иных заболеваний, не связанных с COVID-19.
В Забайкальском крае на 15 июня зарегистрировано 2174 случая заражения коронавирусом, из них 93 за последние сутки. Вылечились и выписаны из медицинских учреждений 1130 человек, 7 за сутки. Число летальных исходов не увеличилось – всего зарегистрировано 40 случаев.
В Бурятии зарегистрировано 2303 лабораторно подтверждённых случаев заражения. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 1385 человек, 30 из них за последние сутки, умерло 13 человек. Проходят лечение в стационарах республики 519 больных, один человек госпитализирован в Иркутской области. На амбулаторном лечении находятся 385 пациентов.
В Иркутской области более 4,5 тысяч случаев заражения COVID-19
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