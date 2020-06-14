 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 Июня

13 Июня

12 Июня

Популярное

В Иркутской области более 4,2 тысяч случаев заражения COVID-19

В Иркутской области более 4,2 тысяч случаев заражения COVID-19
Общество, 
Большинство заболевших - вахтовики

По данным оперативного штаба, в Иркутской области на 14 июня 4249 случаев заболевания коронавирусом. Госпитализировано 3079 человек, 127 из них – за последние сутки. В число заболевших входят 180 человек из обсерваторов, 1424 вахтовиков. У 31 пациента заболевание протекает в тяжёлой форме.

Выздоровел 1131 человек, 44 из них за последние сутки. За весь период Умерло 20 человек, 19 скончались от иных заболеваний, не связанных с COVID-19.

В Забайкальском крае на 14 июня заражены коронавирусной инфекцией 2081 человек, из них 85 за сутки. На сегодня в регионе зафиксированы 40 летальных случаев от коронавирусной инфекции. Вылечились и выписаны из медицинских учреждений 1123 человек, 14 за сутки.

Заболевание зарегистрировано в Чите и Акшинском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Нерчинско-Заводском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском, Каларском, Кыринском и Приаргунском районах края.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии уже 2252 случая заражения COVID-19. За весь период успешно завершили лечение и выписались из больниц 1355 человек, в том числе за минувшие сутки 34 пациента. Умерло 13 человек.

На 8:00 14 июня в инфекционных стационарах Бурятии с подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 520 больных, из них 47 детей. Состояние детей удовлетворительное. В других регионах госпитализированы жители республики: 1 человек – в стационаре города Зима Иркутской области.

На амбулаторном лечении на сегодня находятся 363 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания.

профилактика коронавирус Иркутская область Забайкальский край
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии тушат грозовой пожар
В Бурятии тушат грозовой пожар
Общество, 14.06.2020
На тушении работают 20 человек
Двое жителей Бурятии украли из магазина технику и мебель на 103 тысячи
Двое жителей Бурятии украли из магазина технику и мебель на 103 тысячи
Общество, 14.06.2020
Один из них также украл 6 канализационных люков, затем лодку и снасти из чужого гаража
24 июня над Улан-Удэ пролетят истребители
24 июня над Улан-Удэ пролетят истребители
Общество, 14.06.2020
Демонстрационный полёт выполнят высокоманевренные многоцелевые истребители  Су-30СМ
В Бурятии выявили 49 новых случаев COVID-19
В Бурятии выявили 49 новых случаев COVID-19
Общество, 14.06.2020
На лечении остаются 883 больных коронавирусом
Улан-удэнцу присудили штраф за оскорбления по SMS
Улан-удэнцу присудили штраф за оскорбления по SMS
Общество, 14.06.2020
Мужчина пояснил, что знакомая не вернула ему деньги, и «он хотел повлиять на неё», направляя такие сообщения
В Бурятии воздух прогреется до +33
В Бурятии воздух прогреется до +33
Общество, 14.06.2020
В Улан-Удэ ожидается жара
В масках: Фоторепортаж с репетиции парада на главной площади Улан-Удэ
В масках: Фоторепортаж с репетиции парада на главной площади Улан-Удэ
Общество, 13.06.2020
Военные провели первую тренировку парада Победы на площади Советов. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
«Ценой своей жизни остановил врага»: Про Героя Советского Союза Базара Ринчино
«Ценой своей жизни остановил врага»: Про Героя Советского Союза Базара Ринчино
Общество, 13.06.2020
Звание Героя Советского Союза было ему присвоено посмертно
Акция «Внимание, на переезд!» прошла в Бурятии
Акция «Внимание, на переезд!» прошла в Бурятии
Общество, 13.06.2020
Международный день безопасности на железнодорожных переездах  железнодорожники и инспекторы ГИБДД в Бурятии отметили акцией «Внимание, переезд!»
Избирательные участки в Бурятии будут безопасными для людей
Избирательные участки в Бурятии будут безопасными для людей
Общество, 13.06.2020
Все 23 муниципальных образования Бурятии обеспечены средствами индивидуальной защиты
Митрополит Савватий: «В Бурятии нет зажравшихся и роскошно живущих священников»
Митрополит Савватий: «В Бурятии нет зажравшихся и роскошно живущих священников»
Общество, 13.06.2020
О том, как повлияла ситуация с коронавирусом на простых прихожан и на церковь в целом, готово ли общество к вызовам времени и правда ли, что Бурятскую митрополию ожидает смена руководителя, в интервью «Байкал-Daily» рассказал митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий (Антонов)
Старейший сотрудник Баргузинского заповедника отмечает 80-летие
Старейший сотрудник Баргузинского заповедника отмечает 80-летие
Общество, 13.06.2020
Геннадий Янкус прошёл путь от рядового инспектора до директора заповедника
Парашютисты в Забайкалье раскрыли в небе флаги России
Общество, 13.06.2020
Акция состоялась в честь Дня России

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^