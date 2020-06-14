Большинство заболевших - вахтовики
По данным оперативного штаба, в Иркутской области на 14 июня 4249 случаев заболевания коронавирусом. Госпитализировано 3079 человек, 127 из них – за последние сутки. В число заболевших входят 180 человек из обсерваторов, 1424 вахтовиков. У 31 пациента заболевание протекает в тяжёлой форме.
Выздоровел 1131 человек, 44 из них за последние сутки. За весь период Умерло 20 человек, 19 скончались от иных заболеваний, не связанных с COVID-19.
В Забайкальском крае на 14 июня заражены коронавирусной инфекцией 2081 человек, из них 85 за сутки. На сегодня в регионе зафиксированы 40 летальных случаев от коронавирусной инфекции. Вылечились и выписаны из медицинских учреждений 1123 человек, 14 за сутки.
Заболевание зарегистрировано в Чите и Акшинском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Нерчинско-Заводском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском, Каларском, Кыринском и Приаргунском районах края.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии уже 2252 случая заражения COVID-19. За весь период успешно завершили лечение и выписались из больниц 1355 человек, в том числе за минувшие сутки 34 пациента. Умерло 13 человек.
На 8:00 14 июня в инфекционных стационарах Бурятии с подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 520 больных, из них 47 детей. Состояние детей удовлетворительное. В других регионах госпитализированы жители республики: 1 человек – в стационаре города Зима Иркутской области.
На амбулаторном лечении на сегодня находятся 363 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания.
В Иркутской области более 4,2 тысяч случаев заражения COVID-19
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