В Иркутской области более 4,2 тысяч случаев заражения COVID-19

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Митрополит Савватий: «В Бурятии нет зажравшихся и роскошно живущих священников» Общество, О том, как повлияла ситуация с коронавирусом на простых прихожан и на церковь в целом, готово ли общество к вызовам времени и правда ли, что Бурятскую митрополию ожидает смена руководителя, в интервью «Байкал-Daily» рассказал митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий (Антонов)