Забайкалье определилось с дизайном знака «Мастер спорта по бурятским национальным видам»

Общество, Фото: пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа

Победителем стал проект участника из посёлка Агинское



10 июня членами жюри под председательством начальника отдела развития физической культуры и спорта администрации Агинского Бурятского округа Булата Бальжинимаева был проведён конкурсный отбор на лучший дизайн-проект нагрудного знака и удостоверения спортивного звания «Мастер спорта Забайкальского края по бурятским национальным видам».



В конкурсе приняли участие четыре работы из посёлка Агинское, Дульдурги и города Читы. Большинством голосов лучшим дизайн-проектом нагрудного знака и удостоверения была признана работа Тумэна Цыденжапова из посёлка Агинское.



После утверждения в министерстве развития физической культуры и спорта Забайкальского края нагрудный знак и удостоверение будут направлены в производство. Вручаться они будут мастерам спорта по бурятским национальным видам. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

