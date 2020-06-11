Победителем стал проект участника из посёлка Агинское
10 июня членами жюри под председательством начальника отдела развития физической культуры и спорта администрации Агинского Бурятского округа Булата Бальжинимаева был проведён конкурсный отбор на лучший дизайн-проект нагрудного знака и удостоверения спортивного звания «Мастер спорта Забайкальского края по бурятским национальным видам».
В конкурсе приняли участие четыре работы из посёлка Агинское, Дульдурги и города Читы. Большинством голосов лучшим дизайн-проектом нагрудного знака и удостоверения была признана работа Тумэна Цыденжапова из посёлка Агинское.
После утверждения в министерстве развития физической культуры и спорта Забайкальского края нагрудный знак и удостоверение будут направлены в производство. Вручаться они будут мастерам спорта по бурятским национальным видам. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
Забайкалье определилось с дизайном знака «Мастер спорта по бурятским национальным видам»
Общество, Фото:
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