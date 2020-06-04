Мероприятие пройдёт в первой половине октября
Одно из самых долгожданных событий в мире культуры Агинского Бурятского округа – конкурс вокалистов имени Лхасарана Линховоина состоится с 9 по 10 октября. Это крупнейший музыкальный форум Забайкальского края, имеющий международный статус и признание среди профессионалов. Один раз в три года земля Аги собирает молодых талантливых вокалистов из Агинского Бурятского округа, Забайкальского края, Бурятии, Иркутской области, Монголии и Китая.
Целью конкурса является не только выявление и поддержка новых имён, но и улучшение международного сотрудничества и укрепление культурных связей с соседними регионами и странами. Это имеет огромное значение для развития и сохранения традиционной культуры.
Отличительная черта конкурса – его ориентированность на вокальный репертуар, что всегда способствовало укреплению престижа вокального искусства в целом. А также уникальная школа исполнительского мастерства, позволившая засиять многим звёздам вокального искусства. Результаты конкурса имеют большое значение для последующей профессиональной карьеры молодых артистов.
Многие певцы, занимающие ведущее место на российской и мировой оперной сцене и концертной эстраде, – лауреаты и дипломанты конкурса имени Л.Л. Линховоина разных лет. В числе лауреатов конкурса: Ольга Жигмитова, Ариунбаатар Ганбаатар, Михаил Пирогов, Аюна Базаргуруева и многие другие. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
Справка
Лхасаран Лодонович Линховоин – народный артист СССР, профессор, выдающийся мастер оперной сцены. Певец, актёр, режиссёр и педагог, посвятивший свою жизнь оперному искусству, сделал многое для развития профессионального музыкального искусства. Его бархатный бас широчайшего диапазона прославлял страну, Бурятию и его малую родину Агу.
Возрастное ограничение 6+
В Агинском округе назвали даты проведения конкурса имени Линховоина
Общество, Фото:
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