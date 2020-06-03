Почта России предлагает жителям Бурятии пользоваться цифровыми сервисами

В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки Почта России призывает жителей республики чаще использовать дистанционные каналы обслуживания, чтобы сократить число контактов между клиентами и сотрудниками отделений
На сайте компании и в мобильном приложении доступны следующие цифровые сервисы:
1. Электронные заказные письма. Данная услуга доступна при наличии подтвержденной учетной записи на Портале государственных услуг gosuslugi.ru. Отправлять заказные письма в адрес государственных органов и частных лиц можно непосредственно с телефона или компьютера. Также есть возможность отслеживания по трек-номеру. Уведомление о поступлении заказного письма сопровождается СМС-сообщением или электронным письмом на адрес получателя.
2. Предзаполненные и предоплаченные посылки. Сервис предзаполенных посылок позволяет клиенту отправить посылку за 30 секунд. Для этого на сайте Почты России клиент самостоятельно заполняет адрес отправителя и получателя, программа автоматически сформирует бланк с трек-номером, который нужно распечатать и наклеить на отправление. Уже готовую для отправки посылку необходимо отнести в любое почтовое отделение в течение 72 часов. В отделении оператор отсканирует трек-номер, взвесит посылку и озвучит сумму к оплате. Можно отправить посылку быстро, если воспользоваться онлайн-оплатой на сайте Почты России: посылки, оформленные и оплаченные на портале, принимаются оператором без очереди независимо от количества клиентов в зале.
3. Подписка онлайн. Оформить подписку на печатные издания можно онлайн без посещения отделения почтовой связи: в мобильном приложении или на сайте Почты России podpiska.pochta.ru. Навигация на сайте позволяет настроить фильтры изданий по теме, алфавиту, названию в поисковой строке, а процесс подписки займет всего несколько минут.
4. Простая электронная подпись – это сервис, использование которого позволяет получать письма и посылки несколько раз быстрее. Оформление электронной подписи бесплатное. Подключить можно в мобильном приложении Почты России или на портале Госуслуг. В обоих случаях требуется указать паспортные данные и номер телефона. После оформления электронной подписи регистрируемые почтовые отправления (мелкие пакеты, посылки, заказные письма), которые не требуют оплаты наложенного платежа, выдаются получателю без предъявления паспорта – по проверочному коду, поступившему получателю СМС-сообщением на мобильный телефон. При этом использование мобильного приложения позволяет следить за процессом пересылки почтовых отправлений. В настоящее время почти 70% почтовых отправлений клиенты Почты России в Бурятии получают с помощью простой электронной подписи.
5. Электронные извещения. Подключиться к услуге можно в мобильном приложении Почты России в разделе «Мой профиль», в Личном кабинете на сайте www.pochta.ru или в любом почтовом отделении. Для этого необходимо иметь простую электронную подпись. После обработки отправления в почтовом отделении электронное извещение автоматически приходит клиенту на электронную почту или в виде СМС на телефонный номер, который он указал при регистрации простой электронной подписи. Пользователям мобильного приложения Почты России также поступит push-уведомление. После этого можно сразу идти за отправлением на почту или оформить доставку на дом на сайте или в приложении.
6. Аренда абонящиков. Забронировать абонементную ячейку в удобном почтовом отделении для получения простых мелких пакетов, печатных изданий, извещений и писем без очереди теперь можно удаленно с мобильного устройства. Функция доступна в приложении Почты России. Чтобы зарезервировать ячейку с помощью мобильного приложения, нужно зайти в раздел «Абонементный ящик», выбрать удобное отделение и даты использования. Система уточнит число свободных ячеек. Стоимость рассчитывается автоматически в зависимости от периода абонирования. Физические лица могут оплатить услугу сразу на сайте, а юридические – через банк по сформированному платёжному бланку. Останется только распечатать заявление, подписать его и передать в выбранное почтовое отделение.
Почта России предлагает жителям Бурятии пользоваться цифровыми сервисами
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