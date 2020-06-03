Сайты выявила прокуратура
Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ во время мониторинга Интернета выявила пять сайтов, на которых размещена информация о продаже поддельных дипломов о высшем, среднем образовании, аттестатов.
Доступ к интернет-ресурсам был свободным, объявления регулярно обновлялись и просматривались пользователями Сети.
По закону запрещено распространение в Интернете сведений, за которые установлена уголовная или административная ответственность.
Прокурор района обратился в суд с заявлением о признании информации о продаже поддельных документов на пяти интернет-сайтах запрещённой к распространению на территории Российской Федерации.
Суд удовлетворил требования прокурора. В настоящее время доступ к сайтам заблокирован, сообщили в пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Улан-Удэ заблокировали сайты, продающие поддельные дипломы
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