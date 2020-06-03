В Улан-Удэ заблокировали сайты, продающие поддельные дипломы

Сайты выявила прокуратура



Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ во время мониторинга Интернета выявила пять сайтов, на которых размещена информация о продаже поддельных дипломов о высшем, среднем образовании, аттестатов.



Доступ к интернет-ресурсам был свободным, объявления регулярно обновлялись и просматривались пользователями Сети.



По закону запрещено распространение в Интернете сведений, за которые установлена уголовная или административная ответственность.



Прокурор района обратился в суд с заявлением о признании информации о продаже поддельных документов на пяти интернет-сайтах запрещённой к распространению на территории Российской Федерации.



Суд удовлетворил требования прокурора. В настоящее время доступ к сайтам заблокирован, сообщили в пресс-служба республиканской прокуратуры.

