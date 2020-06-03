Житель Бурятии через суд восстановил пенсионные права

Мужчине не засчитали значительный стаж работы



Житель села Брянск Кабанского района обратился в прокуратуру и заявил о нарушении его пенсионных прав.



Установлено, что отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Бурятии отказало заявителю в назначении досрочной страховой пенсии по старости.



В обоснование своего решения пенсионный орган указал на отсутствие у сельчанина необходимого стажа на соответствующих видах работ, которые дают ему право на досрочное пенсионное обеспечение по старости.



Проверкой установлено, что этот отказ не соответствует действующему законодательству, поскольку пенсионный орган необоснованно исключил из специального стажа заявителя 16-летний период его работы на вредных условиях труда в ОАО «Селенгинский ЦКК».



- Прокурор района в защиту пенсионных прав заявителя обратился с иском в суд. Судом требования прокурора удовлетворены в полном объёме, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Решение суда не вступило в законную силу.

