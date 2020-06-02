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Продолжается приём работ на конкурс масштабной прозы о Бурятии

Продолжается приём работ на конкурс масштабной прозы о Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com
Победителя наградят одним миллионом рублей

Внесены изменения в порядок приёма работ первого этапа конкурса на создание литературного масштабного прозаического произведения, посвящённого 100-летию образования Республики Бурятия.

Документы для участия в первом этапе конкурса необходимо представить только в электронном варианте до 15 июня 2020 года:
- заявка на участие;
- синопсис произведения — не менее 5 000 знаков;
- отрывок из произведения — не менее 40 000 знаков;
- согласие на обработку персональных данных.

Требования к оформлению: документ в формате Word, шрифт Times New Roman, 12 кегль, полуторный интервал. Адрес для приёма работ: mkrb@minkultrb.ru, в теме письма необходимо указать «Конкурс на создание литературного масштабного (прозаического) произведения».

Напомним, что конкурс проводится для жителей Бурятии и является открытым. К участию допускаются как профессиональные, так и начинающие писатели. Возрастное ограничение для участников – старше 18 лет.

Конкурс проходит в два этапа. В первом этапе участвуют синопсисы произведения и отрывки из произведения. По итогам первого этапа отбираются три победителя. По решению жюри конкурса число победителей первого этапа может быть изменено. Призовой фонд первого этапа составит 300 000 рублей.

Во втором этапе участвуют только полностью завершённые произведения победителей первого этапа. По итогам второго этапа выбирается победитель конкурса. Объявлен победитель будет 15 января 2022 года. Его наградят 1 000 000 рублей.
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