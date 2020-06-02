Строителям Бурятии вручили благодарности за помощь во время пандемии

Благодарственные письма вручались за самоотверженный труд в условиях распространения коронавируса



Более 30-ти строителей, работавших на переустройстве и подготовке медицинских объектов к приёму пациентов с коронавирусом, а также занимавшихся наладкой и запуском систем кислородоснабжения, получили благодарственные письма главы Бурятии.



Благодарности вручили за самоотверженный труд в условиях распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе минстроя региона.



Вручил почётные грамоты и благодарственные письма министр строительства и модернизации ЖКК республики Николай Рузавин.



- Эта помощь особенно ценна и значима сейчас, когда каждый из нас испытывает трудности и нуждается в поддержке. Вы не побоялись работать в опасных и тяжёлых условиях. Ваш пример человечности восхищает и радует, делает всё наше общество милосердным, сплочённым и сильным, — отметил министр.

