Благодарственные письма вручались за самоотверженный труд в условиях распространения коронавируса
Более 30-ти строителей, работавших на переустройстве и подготовке медицинских объектов к приёму пациентов с коронавирусом, а также занимавшихся наладкой и запуском систем кислородоснабжения, получили благодарственные письма главы Бурятии.
Благодарности вручили за самоотверженный труд в условиях распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе минстроя региона.
Вручил почётные грамоты и благодарственные письма министр строительства и модернизации ЖКК республики Николай Рузавин.
- Эта помощь особенно ценна и значима сейчас, когда каждый из нас испытывает трудности и нуждается в поддержке. Вы не побоялись работать в опасных и тяжёлых условиях. Ваш пример человечности восхищает и радует, делает всё наше общество милосердным, сплочённым и сильным, — отметил министр.
Строителям Бурятии вручили благодарности за помощь во время пандемии
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