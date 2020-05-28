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Жители Бурятии через суд добились перерасчёта пенсии

Жители Бурятии через суд добились перерасчёта пенсии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Не весь трудовой стаж был внесён для получения страховой пенсии по старости

В прокуратуру обратились двое жителей Бичурского района Бурятии и заявили о нарушении их пенсионных прав.

- В декабре 2019 года пенсионный орган отказал этим людям в перерасчёте размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Пенсионерам не включили в страховой стаж период работы в Бичурском племпредприятии с 1974 по 1976 годы. Отказ мотивирован тем, что люди не подтвердили отнесение указанного предприятия к организации, основным видом деятельности которого является сельское хозяйство, - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Была проведена прокурорская проверка. Бичурское племпредприятие относится к категории сельскохозяйственных организаций. В суд были направлены иски о включении спорного периода в стаж, дающий право на перерасчёт размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.

Суд удовлетворил иски, на пенсионный орган возложена обязанность произвести перерасчёт выплаты к пенсии с 1 января 2019 года, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
пенсии прокуратура
 
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