Жители Бурятии через суд добились перерасчёта пенсии

Не весь трудовой стаж был внесён для получения страховой пенсии по старости



В прокуратуру обратились двое жителей Бичурского района Бурятии и заявили о нарушении их пенсионных прав.



- В декабре 2019 года пенсионный орган отказал этим людям в перерасчёте размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Пенсионерам не включили в страховой стаж период работы в Бичурском племпредприятии с 1974 по 1976 годы. Отказ мотивирован тем, что люди не подтвердили отнесение указанного предприятия к организации, основным видом деятельности которого является сельское хозяйство, - сообщили в прокуратуре Бурятии.



Была проведена прокурорская проверка. Бичурское племпредприятие относится к категории сельскохозяйственных организаций. В суд были направлены иски о включении спорного периода в стаж, дающий право на перерасчёт размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.



Суд удовлетворил иски, на пенсионный орган возложена обязанность произвести перерасчёт выплаты к пенсии с 1 января 2019 года, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

