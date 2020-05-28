В Улан-Удэ депутат горсовета и местные жители ухаживают за «Яблоневой аллеей»

За два года на улице Столбовая высажено 120 саженцев сибирской яблони



В эти дни по улице Столбовая расцвела «Яблоневая аллея». За два прошлых года на данном участке силами депутата Улан-Удэнского горсовета и активными жителями 21 округа высажено 120 саженцев сибирской яблони.



- Вспоминать страшно, но раньше здесь просто не было нормальной дороги. Пройти и проехать на автомобиле было невозможно, сплошной песок летом, а зимой гололёд. Сегодня здесь не только автодорога, тротуары, но и проведено освещение. «Яблоневая аллея» появилась в 2018 году благодаря инициативе нашего депутата. Он собирает нас на субботники, и многие жители, от самых маленьких до пенсионеров, с удовольствием участвуют в посадке и уходе за саженцами. Ходить теперь по этой дороге приятно, душа радуется, видя, как растут наши яблони, – отмечает жительница округа Валентина Бутенкова.



Этой весной традиционного массового субботника не получилось в связи с пандемией, однако некоторые жители и депутат Владимир Тулонов, соблюдая все меры безопасности, ухаживают за кустами.



- Поправляем лунки, поливаем молодые деревья, убираем мусор. Через две недели будем проводить прополку, удобрять. А так, пенсионеры, семейные пары с детьми, с многоэтажных домов и частного сектора с удовольствием выходят на субботники. Владимир Иннокентьевич нас всех собирает, объединяет для благоустройства округа. Наши труды не остались даром, яблоня зацвела, – улыбаясь, рассказывает активистка частного сектора по улице Столбовая Саяна Саганова.



Возможно, внимательный уход всех неравнодушных показал столь хороший результат – приживаемость саженцев на «Яблоневой аллее» практически стопроцентная.



- С прошлого года отношение в плане озеленения в нашем городе изменилось. Администрацией Улан-Удэ запущена программа «Зелёный город». На округе мы поддержали проект по озеленению и не стали останавливаться на участке по улице Столбовая. Ежегодно занимаемся посадками акаций, морошки, черёмухи и берёзы, – говорит депутат Владимир Тулонов.



Этой весной на избирательном округе №21 высажено 50 акаций. В планах озеленение магистральных дорог. На данный момент идёт процесс согласования плана по озеленению со структурными подразделениями города Улан-Удэ, Комитетом городского хозяйства, администрацией Октябрьского района г. Улан-Удэ.

