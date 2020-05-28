В Бурятии ловят водителей, паркующихся у рек и озёр

Водителям-любителям пикников на берегу грозит штраф
С наступление тёплого времени года жители Бурятии в выходные дни и в отпуска стремятся отдохнуть на природе, а многие предпочитают отдых у водоёмов – ручьев, прудов, рек, озёр. Некоторые автовладельцы всё чаще стали оставлять транспортные средства в водоохранной зоне или пересекать её, тем самым нарушая закон, загрязняя почву и воду опасными веществами.
Для пресечения подобных нарушений Бурприроднадзор составил график рейдов по водоохранным зонам в весенне-летний период 2020 года. Это необходимо для выявления и пресечения движения и стоянки автомобилей вблизи водоёмов.
Бурприроднадзор напоминает, что по закону водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озёр, водохранилищ. На них устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и другой деятельности для предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания животного и растительного мира.
Ширина водоохранной зоны определяется в зависимости от размеров и вида водного объекта и может составлять от 50 до 200 метров.
Таким образом, водоохранная зона рек Уда и Селенга равна 200 метров, ширина водоохранной зоны озера Байкал соответствует центральной экологической зоне Байкальской природной территории.
В границах водоохранных зон запрещаются движение и стоянка автомобилей, кроме специальных транспортных средств, за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие.
Кроме того, использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности влечёт наложение административного штрафа: на граждан - до 4,5 тысяч рублей; на должностных лиц – 12 тысяч рублей; на юридических лиц - до 400 тысяч рублей.
О нарушителях можно сообщить письмом, приложив фото или видео. Материалы нужно отправить по адресу: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, 11 «А»; e-mail: info@rsbpn.govrb.ru
«Горячая линия» Бурприроднадзора 8 (3012) 44-44-97.
В Бурятии ловят водителей, паркующихся у рек и озёр
Общество, Фото:
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