В Бурятии дети нарисуют зверей из «Уголка живой природы»

В этнографическом музее стартовал конкурс детского рисунка, посвящённый Дню защиты детей



В Бурятии этнографический музей объявил конкурс детского рисунка, темой которого стали животные, живущие в отделе «Уголок живой природы» музея. Это тигр Ермак, лошадь Адель, медведь Малыш, рысь Рэм, волки Кичи и Лиман, верблюды Нюрхэй, Сэсэг и Жемчужина, северные олени Витим, Лунэ и Джирга и многие другие. Все они могут стать героями детских рисунков. Посмотреть на них можно на сайте музея в разделе «Наши животные».



По правилам конкурса нужно нарисовать любимое животное в любой технике исполнения. Количество рисунков, принимаемых к рассмотрению, от одного участника – не более одного. Затем сфотографировать и опубликовать свою работу в аккаунте инстаграма музея с хештегами #рисуют_дети и #нашэтномузей. После это рисунок отправляется по адресу risuyut.deti2020@mail.ru. В теме письма необходимо указать ФИО ребёнка, возраст и номер телефона.



Из работ участников будет создана настоящая онлайн-галерея, которую разместят на сайте музея. Также каждый участник получит пригласительный билет в этнографический музей. Конкурс продлится до 10 июня. Об этом сообщает пресс-служба музея.

