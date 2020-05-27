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Минздрав России бьёт тревогу в связи с ростом заражений в Забайкалье

Минздрав России бьёт тревогу в связи с ростом заражений в Забайкалье
Общество,  Фото:pixabay.com
В регионе приступили к анализу текущей ситуации с коронавирусом

В Забайкальском крае отмечается взрывной кратный рост числа заболевших и умерших с диагнозом COVID-19. Неблагоприятная ситуация с распространением коронавируса в медицинских и социальных учреждениях. Кандидат медицинских наук, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова, которая прибыла в Читу по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко, проведёт анализ текущей ситуации в регионе в связи с ситуацией с коронавирусом.

В Забайкалье по данным на 27 мая скончались уже 17 человек с коронавирусом. Число заболевших составляет 991.По мнению экспертов, соблюдение мер безопасности и сознательная ответственность поможет остановить распространение болезни.

- Неблагоприятная ситуация наблюдается в медучреждениях. Одна из главных проблем в онкологическом диспансере, так как пациенты находятся в группе риска. Будем выявлять причины распространения инфекции, рассматривать дополнительные меры защиты для социальных учреждений, чтобы не случилось вспышек на этих местах. Если не работает режим самоизоляции, то будем рассматривать возможность ужесточать его доступными мерами, – сказала Елена Малинникова.

Глава региона Александр Осипов отметил, что в Забайкалье уже ужесточены меры контроля за соблюдением регламента безопасной деятельности торговыми организациями и сферы услуг.

- Рост за последнее время очень серьёзный. В самом начале распространения инфекции в стране, были приняты масштабные меры. Поэтому первое время у нас был низкий уровень заболевших. Рассчитываю, что нам удастся снизить темп заражения инфекцией, – добавил он.

Обязательный масочный режим установлен в Забайкалье в целях предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции в регионе и сохранения здоровья граждан.

По мнению экспертов, ношение маски позволит сократить риск заражения COVID-19. Средства индивидуальной защиты органов дыхания позволяют значительно снизить риск заражения новой коронавирусной инфекцией, которая распространяется среди людей воздушно-капельным путём. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
коронавирус Забайкальский край
 
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