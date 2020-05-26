Жительнице Бурятии ужесточили наказание за убийство

Суд переквалифицировал дело



В январе жительница села Ильинка Прибайкальского района Бурятии осуждена за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Ей назначено 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.



Однако наказание было ужесточено. Государственный обвинитель прокуратуры района, не согласившись с квалификацией действий осуждённой и назначенным наказанием, обжаловал приговор в Верховный суд республики.



- Суд апелляционной инстанции признал обоснованными доводы прокурора о том, что осуждённая, нанося удары ножом по телу потерпевшего, действовала умышленно, с целью причинения ему смерти, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Верховный суд республики отменил приговор районного суда, постановил новый обвинительный приговор, квалифицировав действия виновной по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Женщине изменили срок отбывания наказания до 6 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

