Жительница Саянска поездом возвращалась из Красноярского края
Ночью 22 мая в медпункте на вокзале в Тайшете родила 17-летняя пассажирка, сообщает ИА «Тайшет 24».
Несовершеннолетняя жительница Саянска возвращалась из Красноярска. Поезд, на котором ехала девушка, встал на долгую стоянку в Тайшете. И тут у будущей мамы начались схватки. Довезти роженицу до больницы не успели. Ребёнок родился прямо в медпункте на вокзале.
- Ребёнок родился недоношенным, сейчас он находится под присмотром врачей родильного отделения Тайшетской районной больницы, - уточняет «Тайшет 24».
Девушка находится в инфекционном отделении, так как прибыла из неблагоприятного по заболеваемости коронавирусом региона.
17-летняя девушка родила на вокзале Тайшета
Общество, Фото:
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