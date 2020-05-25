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17-летняя девушка родила на вокзале Тайшета

17-летняя девушка родила на вокзале Тайшета
Общество,  Фото:pixabay.com
Жительница Саянска поездом возвращалась из Красноярского края

Ночью 22 мая в медпункте на вокзале в Тайшете родила 17-летняя пассажирка, сообщает ИА «Тайшет 24».

Несовершеннолетняя жительница Саянска возвращалась из Красноярска. Поезд, на котором ехала девушка, встал на долгую стоянку в Тайшете. И тут у будущей мамы начались схватки. Довезти роженицу до больницы не успели. Ребёнок родился прямо в медпункте на вокзале.

- Ребёнок родился недоношенным, сейчас он находится под присмотром врачей родильного отделения Тайшетской районной больницы, - уточняет «Тайшет 24».

Девушка находится в инфекционном отделении, так как прибыла из неблагоприятного по заболеваемости коронавирусом региона.


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