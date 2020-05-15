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Госпиталь из Забайкалья стал лучшим в России

Госпиталь из Забайкалья стал лучшим в России
Общество,  Фото:пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края
За победу в конкурсе боролись 54 госпиталя из различных регионов РФ

Госпиталь Забайкальского края для ветеранов стал лучшим на всероссийском конкурсе среди 54-х госпиталей России. Специалисты госпиталя заняли первое место в одной из номинаций уже во второй раз. Итоги были подведены на заседании конкурсной комиссии, на котором медикам вручили благодарности.

- С 2016 года мы являемся членами Союза госпиталей России, с 2017-го – я сама вхожу в состав правления. Этот конкурс проводится уже во второй раз, и во второй раз мы становимся лучшими, что, безусловно, не может не радовать. В этом году мы стали первыми в номинации «Непрерывное развитие «Прорыв года» за материально-техническое развитие госпиталя» и опередили по всем параметрам других 54-х участников. Мы уже получили благодарности, вручение кубка пройдёт немного позже в Санкт-Петербурге, после снятия всех эпидемических мероприятий, – рассказала главный врач краевого госпиталя для ветеранов войн Оксана Немакина.

Руководитель добавила, что для определения победителя, комиссией учитывались все факторы при оценке медорганизаций – как медицинской, так и финансово-хозяйственной деятельности.

Кроме того, трём специалистам краевого госпиталя были вручены благодарственные письма за первые места в конкурсе «Лучший по профессии». Ими стали Юлия Литвинцева, Тамара Фирсова и Наталья Сидаш. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края.
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