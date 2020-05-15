За победу в конкурсе боролись 54 госпиталя из различных регионов РФ
Госпиталь Забайкальского края для ветеранов стал лучшим на всероссийском конкурсе среди 54-х госпиталей России. Специалисты госпиталя заняли первое место в одной из номинаций уже во второй раз. Итоги были подведены на заседании конкурсной комиссии, на котором медикам вручили благодарности.
- С 2016 года мы являемся членами Союза госпиталей России, с 2017-го – я сама вхожу в состав правления. Этот конкурс проводится уже во второй раз, и во второй раз мы становимся лучшими, что, безусловно, не может не радовать. В этом году мы стали первыми в номинации «Непрерывное развитие «Прорыв года» за материально-техническое развитие госпиталя» и опередили по всем параметрам других 54-х участников. Мы уже получили благодарности, вручение кубка пройдёт немного позже в Санкт-Петербурге, после снятия всех эпидемических мероприятий, – рассказала главный врач краевого госпиталя для ветеранов войн Оксана Немакина.
Руководитель добавила, что для определения победителя, комиссией учитывались все факторы при оценке медорганизаций – как медицинской, так и финансово-хозяйственной деятельности.
Кроме того, трём специалистам краевого госпиталя были вручены благодарственные письма за первые места в конкурсе «Лучший по профессии». Ими стали Юлия Литвинцева, Тамара Фирсова и Наталья Сидаш. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края.
Госпиталь из Забайкалья стал лучшим в России
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Многодетная мать не может зарабатывать, поскольку вынуждена ухаживать за больным мужем и престарелой матерью
Он будет введён на территории области с 20 мая
Карта распространения инфекции по территории региона стала более наглядной
Сейчас они находятся в республиканском центре социальной адаптации
Игорь Кобзев поручил представить предложения по земельному участку
Татьяна Линхоева презентовала книгу «Революция идёт на восток: имперская Япония и советский коммунизм»
Жители Бурятии вовсю уже начинают осваивать новые меры, озвученные Владимиром Путиным
Снежная и ветреная погода сохранится в субботу
Конкурсанты ответственно подошли к творческому конкурсу
Из горной местности устроят онлайн-трансляцию большого молебна
В регионе зафиксировано 22 инцидента за весь отопительный период
Многочисленные недочёты в квартирах для сирот нашли общественники
Следственное управление оказало помощь Заиграевскому дому-интернату для престарелых и инвалидов
За сутки выявлено более 10,5 тысяч заболевших
Медсёстры сами определяют дату и время