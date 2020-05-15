В Бурятии с нарушением сроков осматривали лесосеки

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, отдел организации и обеспечения деятельности Еравнинского лесничества нарушил лесное законодательство.



Выявлено, что в нарушение порядка осмотра лесосек осмотры проводились с нарушением установленных сроков. Акты осмотра не соответствовали утверждённой приказом форме.



Мероприятия по контролю за соблюдением правил заготовки древесины, а также очистки лесосек от порубочных остатков осуществлялись не в полном объёме. Так, по результатам осмотра пяти лесосек участковыми лесничими не приняты меры по привлечению виновных лиц к ответственности.



Руководителю отдела Еравнинского лесничества внесено представление, по результатам рассмотрения которого лесничеством принимаются меры по устранению выявленных нарушений, на должностное лицо наложено дисциплинарное взыскание, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

