В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, отдел организации и обеспечения деятельности Еравнинского лесничества нарушил лесное законодательство.
Выявлено, что в нарушение порядка осмотра лесосек осмотры проводились с нарушением установленных сроков. Акты осмотра не соответствовали утверждённой приказом форме.
Мероприятия по контролю за соблюдением правил заготовки древесины, а также очистки лесосек от порубочных остатков осуществлялись не в полном объёме. Так, по результатам осмотра пяти лесосек участковыми лесничими не приняты меры по привлечению виновных лиц к ответственности.
Руководителю отдела Еравнинского лесничества внесено представление, по результатам рассмотрения которого лесничеством принимаются меры по устранению выявленных нарушений, на должностное лицо наложено дисциплинарное взыскание, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии с нарушением сроков осматривали лесосеки
Общество, Фото:
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