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В Иволгинском дацане пройдёт ритуал подношения хозяевам воды

В Иволгинском дацане пройдёт ритуал подношения хозяевам воды
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Состоится ритуал в воскресенье на этой неделе

17 мая, в воскресенье, ламы Иволгинского дацана проведут ритуал Лусад – подношение хозяевам воды (нагам).

В связи с днями самоизоляции ламы проведут этот ритуал сами, при минимальном количестве прихожан. Верующие могут направить свои имена и пожертвования по номеру телефона кассира Согчен дугана. С номером телефона можно ознакомиться в официальных группах дацана в соцсетях.

- Тем же, кто собирается посетить ритуал лично, напоминаем о действующем масочном режиме и дистанции в полтора метра при рассадке. Вам необходимо принести молоко, взятое от красной коровы или белой козы (можно просто свежее молоко, не в тетрапакетах), а также печенье и сладости. Следует хотя бы за день до этого не есть чеснок, лук, мясо, - отмечает руководитель службы информации и связей с общественностью Иволгинского дацана Алла Намсараева.

Ритуал почитания духов воды входит в число предназначенных для достижения каких-либо временных целей, будь то ниспослание дождя для обильных урожаев, устранения проблем, испрашивание счастья и мира для жителей той или иной местности. Эти ритуалы выполняются в так называемые «дни лусов» (луусын буудал - бур.). В эти дни наиболее благоприятно оказывать им почитание.

В буддийских трактатах говорится о великом множестве необычных существ, классифицируемых как «Восемь классов мирских богов и демонов», одним из которых является класс водных духов (наги - санскр.). Считается, что духи воды не терпят загрязнения сферы их обитания, то есть рек, озёр, ключей и других водоёмов.

Сбор на источнике за территорией дацана с северной стороны в 11 часов утра (после окончания утреннего хурала).


буддизм Иволгинский дацан
 
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