Проект увековечит память о воинах Великой Отечественной, а также о тружениках тыла
Жителей Забайкальского края приглашают увековечить истории людей, получивших звания «Героя Советского Союза», «Героя социалистического труда», «Полного кавалера ордена Славы». Для этого необходимо записать о человеке видеоролик.
Проект призван почтить память героев, получивших это звание за подвиги, совершённые в ходе Великой Отечественной войны, а также тружеников тыла. Он направлен на патриотическое воспитание подрастающего поколения через использование современных мультимедийных форматов.
Готовый ролик, хронометраж которого не должен превышать 90 секунд, необходимо прислать на организаторам: 75let.region@gmail.com .
В рамках проекта также будут подготовлены и размещены плакаты с фотографиями и биографиями героев. Каждой фотографии присваивается QR-код, который ведёт на видеоролик о герое. Плакаты будут размещаться в образовательных учреждениях; культурно-досуговых и молодёжных центрах; музеях, посвящённых Великой Отечественной войне; а также других социальных объектах региона. Об этом сообщает официальный портал Забайкальского края со ссылкой на информацию регионального отделения Общероссийского народного фронта.
Забайкальцев приглашают записать видеоролики о героях
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