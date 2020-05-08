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Забайкальцев приглашают записать видеоролики о героях

Забайкальцев приглашают записать видеоролики о героях
Общество, 
Проект увековечит память о воинах Великой Отечественной, а также о тружениках тыла

Жителей Забайкальского края приглашают увековечить истории людей, получивших звания «Героя Советского Союза», «Героя социалистического труда», «Полного кавалера ордена Славы». Для этого необходимо записать о человеке видеоролик.

Проект призван почтить память героев, получивших это звание за подвиги, совершённые в ходе Великой Отечественной войны, а также тружеников тыла. Он направлен на патриотическое воспитание подрастающего поколения через использование современных мультимедийных форматов.

Готовый ролик, хронометраж которого не должен превышать 90 секунд, необходимо прислать на организаторам: 75let.region@gmail.com .

В рамках проекта также будут подготовлены и размещены плакаты с фотографиями и биографиями героев. Каждой фотографии присваивается QR-код, который ведёт на видеоролик о герое. Плакаты будут размещаться в образовательных учреждениях; культурно-досуговых и молодёжных центрах; музеях, посвящённых Великой Отечественной войне; а также других социальных объектах региона. Об этом сообщает официальный портал Забайкальского края со ссылкой на информацию регионального отделения Общероссийского народного фронта.
Забайкальский край 75 лет Победы Герои Советского Союза
 
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