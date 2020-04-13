Республиканский штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией принял решение о выдаче продуктовых наборов детям с одним родителем
- Сформировать продуктовый набор на каждого ребёнка из нуждающейся неполной семьи, - озвучил решение глава Бурятии Алексей Цыденов.
Данной мерой поддержки будет охвачено 9309 семей. В них воспитываются 12458 детей, которые не посещают школу, и которым не предусмотрена выдача сухпайка. Из республиканского бюджета на ее реализацию выделено 14 миллионов рублей.
Минсоцзащиты Бурятии поручено отработать механизм выдачи продуктовых наборов, сообщает пресс-служба правительства республики.
Напомним, ранее льготникам вместо школьного питания начали выдавать сухпайки на время вынужденных каникул и дистанционного обучения. Всего в республике такие наборы собраны для 46 тысяч детей. На эти цели выделено 49 миллионов рублей.
В Бурятии неполные семьи также получат продуктовые наборы
Общество, Фото:
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