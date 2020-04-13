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21 тысяча школьников Бурятии не смогла обучаться дистанционно

21 тысяча школьников Бурятии не смогла обучаться дистанционно
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии озвучили итоги первой недели дистанционного обучения школьников

Школьники Бурятии уже неделю на дистанционном обучении. Сегодня министр образования республики Баир Жалсанов озвучил некоторые итоги работы. По словам Жалсанова, во время дистанционного обучения возникали трудности.

- Всего в республике обучается 145 тысяч детей, из 86% школьников смогли подключиться к дистанционному обучению в первую неделю. 21 тысяча детей, к сожалению, не имели технических средств для подключения к онлайн-обучению. Поэтому с ними была проведена и разработана для наших школьников индивидуальная программа обучения, - рассказал Баир Жалсанов.

По его словам, в некоторых случаях обучающие материалы передавались школьникам на бумаге, чтобы они смогли выполнить и передать выполненные задания учителю для оценивания. Также использовали сотовую связь.

Министр отметил, что вопрос зависания этих электронных порталов из-за нагрузок решается постепенно.

Группы в Viber

Кроме того, учителя-предметники создали группы в мессенджере Viber для оперативного обсуждения тех или иных проблемных вопросов. Также в обучении помогают волонтёры из числа студентов ссузов и вузов.

Для всех тех школьников, которые не подключились к онлайн-обучению, будет составлена индивидуальная программа, чтобы наверстать упущенное.

- У нас впереди каникулы, и до начала нового учебного года те материалы, которые школьник должен был пройти в этом учебном году, он обязательно наверстает, - подытожил министр.

Выпускники

Как сообщал «Байкал-Daily», итоговые экзамены школьники в этом году будут сдавать позже обычного – для 11-классников определена дата 8 июня. Они будут сдавать все положенные экзамены. А вот 9-классники в этом году будут сдавать только обязательные предметы: русский язык и математику.

Министр заявил, что подготовка старшеклассников к итоговым экзаменам проходит в штатном режиме.

- У школьников, которые имеют технические возможности онлайн-обучения, проработка материала идёт без проблем. Для той категории детей, которые не имеют технической возможности, указом главы предоставлена возможность очного обучения, сообщил министр.

Таких школьников на сегодня в Бурятии насчитывается 284 человека, они обучаются в 38-ми школах республики.

Досрочные каникулы для некоторых школ

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее шла речь о досрочном завершении учебного года. В школах Бурятии он завершится в штатном режиме – в мае. Однако министр сообщил, что вопрос досрочного завершения учебного года для специальных, коррекционных школ будет обсуждаться завтра с главой республики.

- Детям с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальная программа очного обучения и дистанционный формат обучения не совсем подходит. Поэтому будем обсуждать этот вопрос, - прокомментировал Баир Жалсанов.
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