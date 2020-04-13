21 тысяча школьников Бурятии не смогла обучаться дистанционно

- У школьников, которые имеют технические возможности онлайн-обучения, проработка материала идёт без проблем. Для той категории детей, которые не имеют технической возможности, указом главы предоставлена возможность очного обучения, сообщил министр.





Таких школьников на сегодня в Бурятии насчитывается 284 человека, они обучаются в 38-ми школах республики.