В Иркутской области на 11 апреля зарегистрировано 28 случаев заболевания коронавирусом
За прошедшие сутки число заразившихся коронавирусом в Забайкальском крае увеличилось на четыре человека. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Таким образом, число официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Забайкалье составило восемь, один из них, гражданин КНР, выписан из больницы ещё в феврале. Подтверждённые случаи: 6 жителей Читы, жительница Улетовского района и жительница Нерчинского района.
22 жителя региона, в том числе трое несовершеннолетних, госпитализированы с подозрением на наличие инфекции в медицинские учреждения региона. У всех взяты анализы и направлены на исследование.
В Иркутской области на 11 апреля зарегистрировано 28 случаев заболевания коронавирусом. 26 из них госпитализированы и проходят лечение, двое скончались.
Напомним, в Бурятии количество случаев заражения коронавирусом в Бурятии за сутки выросло до 73. Накануне их было 61, подтвердился диагноз ещё у 12 человек.
Число вылечившихся и выписанных из больницы пациентов выросло с 12 до 14-ти. Напомним, 6 апреля умерла пожилая пациентка с COVID-2019. И на данный момент болеющих - 58 пациентов, все они госпитализированы.
У 4 граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции, анализа были направлены в Научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока в Иркутск.
В Забайкалье подтверждено 4 новых случая заражения коронавирусом
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