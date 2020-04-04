Проводятся рейды по разъяснению людям действующих ограничений в регионе
В соответствии с указом главы Бурятии от 31 марта 2020 года № 53 в период с 31 марта по 5 апреля в республике введены ограничительные мероприятия по полной самоизоляции граждан.
- Полицейскими во взаимодействии с сотрудниками Росгвардии, Роспотребнадзора, представителями местных властей и общественниками проводятся профилактические рейды по разъяснению гражданам действующих ограничений на территории региона. Всего в республике создано 69 мобильных патрулей, в которые входят более 140 сотрудников полиции, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Правоохранители рассказывают о мерах индивидуальной профилактики, мерах по обеспечению безопасности жизни и здоровья.
Сотрудниками полиции составляются административные протоколы в отношении граждан, нарушающих ограничительные мероприятия.
- Отметим, что в Улан-Удэ на четырёх граждан также составлены административные протоколы за невыполнение законных требований сотрудников полиции. В отношении трёх из них Советским районным судом Улан-Удэ избрана мера пресечения в виде административного ареста на 10 суток, одной гражданке судом вынесено решение об оплате штрафа, - рассказали в министерстве.
Административные протоколы за нарушение ограничительных мероприятий также составляются в районах республики.
Трое улан-удэнцев получили по 10 суток ареста за невыполнение требований полицейских
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