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Трое улан-удэнцев получили по 10 суток ареста за невыполнение требований полицейских

Трое улан-удэнцев получили по 10 суток ареста за невыполнение требований полицейских
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Проводятся рейды по разъяснению людям действующих ограничений в регионе

В соответствии с указом главы Бурятии от 31 марта 2020 года № 53 в период с 31 марта по 5 апреля в республике введены ограничительные мероприятия по полной самоизоляции граждан.

- Полицейскими во взаимодействии с сотрудниками Росгвардии, Роспотребнадзора, представителями местных властей и общественниками проводятся профилактические рейды по разъяснению гражданам действующих ограничений на территории региона. Всего в республике создано 69 мобильных патрулей, в которые входят более 140 сотрудников полиции, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Правоохранители рассказывают о мерах индивидуальной профилактики, мерах по обеспечению безопасности жизни и здоровья.

Сотрудниками полиции составляются административные протоколы в отношении граждан, нарушающих ограничительные мероприятия.

- Отметим, что в Улан-Удэ на четырёх граждан также составлены административные протоколы за невыполнение законных требований сотрудников полиции. В отношении трёх из них Советским районным судом Улан-Удэ избрана мера пресечения в виде административного ареста на 10 суток, одной гражданке судом вынесено решение об оплате штрафа, - рассказали в министерстве.

Административные протоколы за нарушение ограничительных мероприятий также составляются в районах республики.  
полиция
 
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