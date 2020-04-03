В Улан-Удэ бьют тревогу из-за коронавируса у мамы детсадовца

Родителей посещающих садик детей переживали, что их не включили в круг контактных лиц



На днях улан-удэнец рассказал о положительном анализе на коронавирус своей супруги. СМИ он заявил, что не контактировал ни с кем, сидя с 13 марта дома с ребёнком.



Мальчик – воспитанник детского сада. Родители других детей уверенно заявляют: ребёнок заболевшей женщины с 13 по 27 марта периодически ходил в садик. Водила же его мама. Теперь другие родители переживают по поводу возможного заражения.



- Мы увидели статью, где мужчина рассказывал, что его жену положили в больницу, и что у неё результат положительный, ещё не подтверждённый в «Векторе», и что её увезли 27 марта. И поняли, что ребёнок этой женщины – мальчик из нашей группы, и мы с ним контактировали. Он ходил в детский сад, вплоть до карантина. Что мой ребёнок, что я лично контактировала и с ним, и с его мамой, - рассказала «Байкал-Daily» Елена (имя изменено – прим. ред.).



Обеспокоенная Елена позвонила на горячую линию минздрава Бурятии, но не осталась удовлетворена ответами оператора.



- Я звонила на «горячую линию», но нам сказали изолироваться, что мы в принципе и так сделали. Мы, как положено, сидим дома, никуда не выходим. Дом вообще не покидали, начиная с воскресенья, ребёнок у меня сидит дома с 27 числа. Ещё на горячей линии сказали - сидеть, наблюдать симптомы. У меня есть, конечно, опасения - переживаю, хочу сдать анализы, но как я понимаю, эти анализы возьмут, когда у нас появятся симптомы. А на данный момент – кроме того, что у моего ребенка сопли и кашель, а у меня немного болит горло, никаких симптомов нет. Сидим, ждём, изолировались. И предполагаю, что ждут результаты с «Вектора», подтверждения с Новосибирска. Ждём тоже, но опять же – как мы узнаем, пришло или нет подтверждение? – поясняет она.



По просьбе оператора она сообщила все необходимые данные, чтобы с ней могли оперативно связаться.



- Переживаю, что я тоже с кем-то потом общалась, звонила вчера друзьям с просьбой следить за своим здоровьем, то есть понимаете, на мне уже лежит какая-то ответственность. И мне хочется, чтобы у нас взяли этот анализ, не дожидаясь того, чтобы у меня или у моего ребенка поднимется температура, - говорит улан-удэнка.



По её словам, они постоянно следят за состоянием здоровья, измеряют температуру тела. Сегодня же с утра женщине позвонили специалисты поликлиники и сообщили, что она не входит в число контактных лиц.



В управлении Роспотребнадзора по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что круг контактных лиц при появлении положительного результата незамедлительно устанавливается, затем проводятся все нужные мероприятия.



- Все необходимые противоэпидемические мероприятия проводятся, круг контактных лиц при появлении положительного результата незамедлительно устанавливается. Далее проводится обследование контактных лиц и дезинфекционная работа в подлежащих помещениях. В настоящее время по данному очагу все эти мероприятия организовываются и проводятся, - отметили в пресс-службе управления.



Действительно, во второй половине дня Елене позвонили из их поликлиники (детского отделения) и сообщили, что скоро у ребёнка будут брать анализы на коронавирус. Врачи наведаются и к другим детям из этого дошкольного учреждения. Горожанка намерена попросить медиков взять анализы и у неё.



