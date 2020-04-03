 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 Апреля

02 Апреля

Популярное

В Бурятии рецидивиста отправили в колонию

В Бурятии рецидивиста отправили в колонию
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина совершил преступление, будучи условно осуждённым

Жителю Тарбагатайского района Бурятии отменено условное осуждение, мужчина приговорён к лишению свободы.

Приговором Железнодорожного районного суда 4. Улан-Удэ в ноябре 2018 года мужчина осужден за грабёж. Ему назначен 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

- В период отбывания наказания осужденному трижды судом продлевался испытательный срок за нарушение порядка отбывания наказания, возложена дополнительная обязанность – трудоустроиться. Мужчина, не сделав должных выводов, совершил повторное преступление по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Тарбагатайский районный суд представление уголовно-исполнительной инспекции оставил без удовлетворения. Прокурор района указанное решение обжаловал в апелляционном порядке.

Верховным судом республики постановление суда первой инстанции отменено, вынесено решение об удовлетворении указанного представления.

Осужденный взят под стражу в зале суда.

прокуратура
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии сегодня тепло
В Бурятии сегодня тепло
Общество, 03.04.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 3 апреля по республике без осадков
Путин продлил выходные до конца апреля
Путин продлил выходные до конца апреля
Общество, 02.04.2020
Он отметил, что пик эпидемии в стране ещё не пройден
В Бурятии больного коронавирусом мужчину госпитализировали через суд
В Бурятии больного коронавирусом мужчину госпитализировали через суд
Общество, 02.04.2020
Ранее он отказался от госпитализации в больницу
В Иркутской области остаются действующими 23 переправы
В Иркутской области остаются действующими 23 переправы
Общество, 02.04.2020
Жителей убедительно просят быть внимательными и обращать внимание на установленные запрещающие знаки и аншлаги
В Улан-Удэ сообщили о режиме работы автобусов на 3 апреля
В Улан-Удэ сообщили о режиме работы автобусов на 3 апреля
Общество, 02.04.2020
Пассажирам рекомендуют использовать маски, перчатки, иные средства индивидуальной защиты и гигиены
В Иркутске приступили к ямочному ремонту дорог
В Иркутске приступили к ямочному ремонту дорог
Общество, 02.04.2020
«Пока большинство иркутян трудится удаленно, у нас есть возможность провести мероприятия с наименьшими неудобствами для жителей», отметил вице-мэр Иркутска
В Чите проверяют пассажиров, прилетевших из других регионов
В Чите проверяют пассажиров, прилетевших из других регионов
Общество, 02.04.2020
Любой гражданин, у которого выявляется температура, сразу же изолируется в медпункт
В Улан Удэ цены на продукты остаются на прежнем уровне
В Улан Удэ цены на продукты остаются на прежнем уровне
Общество, 02.04.2020
Это касается продуктов первой необходимости
Как выглядит Улан-Удэ в изоляции. Фоторепортаж
Как выглядит Улан-Удэ в изоляции. Фоторепортаж
Общество, 02.04.2020
Несмотря на режим полной самоизоляции, на улицах прибавилось людей. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Все регионы ДФО ввели режим самоизоляции
Все регионы ДФО ввели режим самоизоляции
Общество, 02.04.2020
Сегодня такой режим ввели на Чукотке
В Бурятии вокруг банкета экс-чиновника разгорелся скандал
В Бурятии вокруг банкета экс-чиновника разгорелся скандал
Общество, 02.04.2020
Владислав Бумбошкин сегодня записал видеообращение, в котором рассказал о ситуации
Главврач «инфекционки» в Улан-Удэ: «Сотрудники воспряли духом»
Главврач «инфекционки» в Улан-Удэ: «Сотрудники воспряли духом»
Общество, 02.04.2020
Татьяна Сымбелова поблагодарила неравнодушных людей за поддержку медиков
Улан-удэнцам предлагают слушать лекции известных театральных критиков
Улан-удэнцам предлагают слушать лекции известных театральных критиков
Общество, 02.04.2020
Ежедневно в своих социальных сетях театр будет публиковать эскизы, созданные в рамках «Территории РОСТа»
В Улан-Удэ ушёл из жизни известный художник
В Улан-Удэ ушёл из жизни известный художник
Общество, 02.04.2020
Иннокентий Налабардин скончался на 87-м году жизни

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги
^