В Бурятии рецидивиста отправили в колонию

Мужчина совершил преступление, будучи условно осуждённым
Жителю Тарбагатайского района Бурятии отменено условное осуждение, мужчина приговорён к лишению свободы.
Приговором Железнодорожного районного суда 4. Улан-Удэ в ноябре 2018 года мужчина осужден за грабёж. Ему назначен 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.
- В период отбывания наказания осужденному трижды судом продлевался испытательный срок за нарушение порядка отбывания наказания, возложена дополнительная обязанность – трудоустроиться. Мужчина, не сделав должных выводов, совершил повторное преступление по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Тарбагатайский районный суд представление уголовно-исполнительной инспекции оставил без удовлетворения. Прокурор района указанное решение обжаловал в апелляционном порядке.
Верховным судом республики постановление суда первой инстанции отменено, вынесено решение об удовлетворении указанного представления.
Осужденный взят под стражу в зале суда.
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