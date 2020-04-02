«Пока большинство иркутян трудится удаленно, у нас есть возможность провести мероприятия с наименьшими неудобствами для жителей», отметил вице-мэр Иркутска
С 1 апреля в Иркутске начался месячник санитарной очистки города. На протяжении этого времени пройдут мероприятия по уборке, благоустройству, озеленению. Дорожные службы Иркутска приступили к ямочному ремонту.
– Пока большинство иркутян трудится удаленно, у нас есть возможность провести мероприятия по санитарной очистке, благоустройству и ремонту дорог с наименьшими неудобствами для жителей. Поэтому все городские службы перешли на усиленный режим работы, – отметил вице-мэр Иркутска Руслан Болотов. – После зимнего периода многие улицы города требуют ремонта. Сейчас на самые проблемные участки ежедневно выходит четыре спецавтомобиля. С 20 апреля уже приступим к ремонту асфальта большими картами.
На сегодня ямочный ремонт выполняется с помощью метода «литого асфальта» – процедура может производиться в условиях перепадов среднесуточных температур. С наступлением положительных дневных температур приступили к ямочному ремонту струйно-инъекционным методом.
В течение месяца в порядок будут приведены прибрежные зоны, территории массового пребывания горожан, парки, скверы, территории садоводств, гаражных кооперативов, автостоянок, мосты, автомобильные дороги, нанесена разметка. Кроме того, отремонтируют и покрасят малые архитектурные формы во дворах, на спортивных и детских площадках. Всего запланировано более ста мероприятий.
Проведение общегородского субботника, который должен был состояться 25 апреля, и других массовых мероприятий с привлечением горожан, связанных с уборкой, перенесено на более поздний срок, сообщили в мэрии.
В Иркутске приступили к ямочному ремонту дорог
Общество, Фото:
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