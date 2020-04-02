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Судебный пристав из Бурятии стала лучшей в ДФО

Судебный пристав из Бурятии стала лучшей в ДФО
Общество, 
Теперь она отправится на последний этап в Москву

Судебный пристав-исполнитель специализированного отдела по взысканию алиментных платежей по Улан-Удэ Татьяна Мешавкина выиграла окружной этап всероссийского конкурса «Судебные приставы – детям».

В конкурсе, проведенном в Хабаровске, приняли участие 20 судебных приставов-исполнителей из всех территориальных органов, входящих в состав ДФО.

Члены комиссии, подробно изучив результаты участников конкурса в номинации «Исполнение исполнительных документов о взыскании алиментов», определили лучших их лучших.

Татьяна Мешавкина стала победителем окружного этапа, обойдя своих коллег из Амурской области и Приморского края, занявших второе и третье места. Теперь ей предстоит участие в заключительном III этапе конкурса, который пройдёт в Москве.

- Уверен, что у Татьяны Борисовны есть все шансы и возможности, чтобы достойно выступить в конкурсе профессионального мастерства и даже войти в пятерку лучших по стране. Поскольку за её плечами 10 лет работы в службе судебных приставов, и почти все эти годы посвящены защите прав и законных интересов несовершеннолетних детей, - комментирует Андрей Акулов, и.о. руководителя управления ФССП России по Бурятии.

– Она является одним из опытнейших сотрудников в сфере взыскания алиментных платежей. Её результаты работы и богатый опыт, накопленный годами, говорят о ее профессионализме и компетентности, - отмечает Дарима Ламажапова, начальник специализированного отдела по взысканию алиментных платежей по Улан-Удэ. – Не зря её глубокие знания норм законодательства и умение решать поставленные задачи снискали уважение не только у её коллег, но и по достоинству находят благодарные отклики у взыскателей.

Сама Татьяна Борисовна отмечает, что истинное удовлетворение от работы находит тогда, когда помогает женщинам, которые в большинстве своем являются взыскателями алиментов, получить конкретную сумму денег на содержание детей. Многие из них после этого спешат направить в её адрес СМС-ки или звонки со словами «спасибо», сообщает пресс-служба УФССП России по Бурятии.
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