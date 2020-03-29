В России за сутки выздоровели 15 пациентов с коронавирусом

Всего выписано из больниц 64 человека



За последние сутки в России выписаны 15 выздоровевших человек, у которых был коронавирус. Всего же за всё время в стране вылечились 64 человека.



По данным оперштаба, выписаны по выздоровлению 10 человек в Москве, двое - в Московской области, по одному - в Свердловской, Кемеровской областях и Краснодарском крае.



Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России сейчас составляет 1534 человека, зараженные выявлены в 65 регионах.

