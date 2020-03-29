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В России за сутки выздоровели 15 пациентов с коронавирусом

В России за сутки выздоровели 15 пациентов с коронавирусом
Общество, 
Всего выписано из больниц 64 человека

За последние сутки в России выписаны 15 выздоровевших человек, у которых был коронавирус. Всего же за всё время в стране вылечились 64 человека.

По данным оперштаба, выписаны по выздоровлению 10 человек в Москве, двое - в Московской области, по одному - в Свердловской, Кемеровской областях и Краснодарском крае.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России сейчас составляет 1534 человека, зараженные выявлены в 65 регионах.
коронавирус
 
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