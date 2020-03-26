Мужчины ограбили квартиру, пока хозяин спал
В мае 2019 года в городе Шелехове в многоквартирном доме местные жители решили одолжить деньги у соседа. С этой целью двое молодых людей поднялись на этаж выше и постучались в квартиру. На звонок и стук никто не ответил, а входная дверь оказалась открытой.
Войдя в открытую квартиру и, увидев спящего хозяина, один из них начал осматривать помещения на предмет лёгкой наживы. Его внимание привлекла золотая цепочка, лежащая на комоде. Выйдя из квартиры и разглядев ювелирное изделие на площадке, он усомнился в качестве золота и снова зашёл в чужое жилище, где попытался снять с шеи спящего хозяина золотую цепь. Молодой человек сорвал её с шеи спящего мужчины и скрылся с места преступления.
Владелец ювелирных изделий оценил ущерб в 130 тысяч рублей, по факту преступления было возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабёж».
Правоохранителям удалось выйти на след подозреваемого. Мужчину заключили под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутской области полицейские раскрыли прошлогодний грабёж
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