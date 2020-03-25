Министр здравоохранения Бурятии объяснила, почему маски стоят почти 40 рублей





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Evgenia Ludupova (@evgenialudupova) 24 Мар 2020 в 9:50 PDT



Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня стало известно, что в Бурятии зарегистрирован первый человек с подозрением на коронавирус. Всего в России зарегистрировано 495 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели – 22.

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня стало известно, что в Бурятии зарегистрирован первый человек с подозрением на коронавирус. Всего в России зарегистрировано 495 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели – 22.

Накануне вечером министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова прокомментировала ситуацию, связанную с высокой стоимостью медицинских масок, на своей странице в Instagram. Как сообщал «Байкал-Daily», накануне маски поступили в республику в количестве 10 тысяч штук. Однако цена одной маски довольно высокая – 39 рублей.- «Бурят-Фармация» приложила большие усилия, чтобы закупить эти маски. Практически их нет на рынке, удалось найти 10 тысяч. Я тоже как гражданин, как руководитель не рада, что цена маски высокая, почти 40 рублей, - написала Евгения Лудупова.Она объяснила, что цена обусловлена общемировыми факторами - ограничен экспорт.- Высокий спрос в нашей стране - в результате наша промышленность не справляется с таким большим запросом. Мы делаем всё, чтобы обеспечить людей масками, но регулирование цены зависит сейчас от множества факторов, - пояснила министр.Также она добавила, что сейчас все производства страны работают в круглосуточном режиме. Поэтому в ближайшее время будет и достаточное количество масок, и снижение цены.Кроме того, она обратила внимание, что маски можно изготовить самостоятельно в домашних условиях из марли или бинта, которые по-прежнему имеются в наличии во всех аптеках.- Нам – врачам - сейчас очень нужна ваша помощь. Мы ежедневно отрабатываем все возможные сценарии развития событий. А ваши негативные отзывы забирают много сил. Поэтому просим поддержки вашей и взаимопонимания, уважаемые земляки, - заключила Евгения Лудупова.