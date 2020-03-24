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В Улан-Удэ росгвардейцы помогли вернуться домой женщине, потерявшей память

В Улан-Удэ росгвардейцы помогли вернуться домой женщине, потерявшей память
Общество, 
Растерянную пенсионерку заметила администратор магазина

Накануне в продуктовый магазин Железнодорожного района Улан-Удэ зашла пожилая женщина. Администратор, заметив, что посетительница озирается с растерянным видом, подошёл узнать, в чём дело. Женщина призналась, что не помнит свою фамилию и домашний адрес.

Тогда работник магазина решил нажать кнопку тревожной сигнализации. По сигналу в магазин прибыла группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии.

Росгвардейцы расспросили женщину, однако она смогла назвать только свои имя и отчество, а также примерное место жительства, как выяснилось позже, неверное.

- При проверке по радиостанции поступила ориентировка на похожую по приметам женщину, которую подали в розыск обеспокоенные родственники. Женщину отвезли в отдел полиции, где дежурный сообщил, что 68-летнюю улан-удэнку уже разыскивают её родственники, - сообщает пресс-служба Росгвардии Бурятии.

Благодаря неравнодушию администратора магазина и оперативному прибытию росгвардейцев, женщину удалось благополучно вернуть домой.
Росгвардия
 
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