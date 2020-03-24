Руководителя организации оштрафовали на 20 тысяч рублей
Как выяснила прокуратура, организации и граждане, осуществляющими виды деятельности при пользовании недрами, нарушали закон о противодействии коррупции.
По закону организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции, которые могут включать определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, принятие кодекса этики и служебного поведения работников, предотвращение и урегулирование конфликта интересов.
Проверками установлено, что акционерные общества «Горняк», «Карьер Доломит», общества с ограниченной ответственностью «БайкалГеоПроект», «Закаменская ПМК», «Микс», «СП Инвест», «Угольная компании Бурятии» не исполняли указанное требование. Всего в адрес руководителей организаций – недропользователей внесено 13 представлений. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.
Отдельные организации вопреки закону при заключении трудового договора с бывшим государственным или муниципальным служащим не уведомляли работодателя по последнему месту их службы.
К административной ответственности за незаконное привлечение к трудовой деятельности экс-госслужащих привлечён заместитель директора общества с ограниченной ответственностью «Старатель» с наложением штрафа в сумме 20 тысяч рублей.
Общество своевременно не уведомило министерство внутренних дел по республике о трудоустройстве на должность руководителя службы безопасности бывшего сотрудника полиции, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии с нарушением приняли на работу экс-полицейского
Общество, Фото:
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