В Бурятии главу села оштрафовали за медлительность

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Нарушение выявила прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Кяхтинском районе Бурятии администрация сельского поселения «Чикойское» нарушала закон о порядке рассмотрения обращений граждан.



Установлено, что в декабре 2019 года местная жительница письменно обратилась в администрацию поселения по вопросу содержания недвижимого имущества, принадлежащего Кяхтинскому лесхозу.



Вопреки закону заявление в семидневный срок не направило по подведомственности в Кяхтинский лесхоз.



Руководителю администрации поселения внесено представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.



Кроме того, в отношении главы администрации муниципального образования возбуждено административное дело. Ему назначен штраф в размере 5 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

