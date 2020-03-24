В Бурятии главу села оштрафовали за медлительность

Нарушение выявила прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в Кяхтинском районе Бурятии администрация сельского поселения «Чикойское» нарушала закон о порядке рассмотрения обращений граждан.
Установлено, что в декабре 2019 года местная жительница письменно обратилась в администрацию поселения по вопросу содержания недвижимого имущества, принадлежащего Кяхтинскому лесхозу.
Вопреки закону заявление в семидневный срок не направило по подведомственности в Кяхтинский лесхоз.
Руководителю администрации поселения внесено представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, в отношении главы администрации муниципального образования возбуждено административное дело. Ему назначен штраф в размере 5 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
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Общество, Фото:
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