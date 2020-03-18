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В Усть-Ордынском округе подвели итоги конкурса «Баатар – Дангина»

В Усть-Ордынском округе подвели итоги конкурса «Баатар – Дангина»
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Победителями стали представители Осинского и Нукутского районов

В Усть-Ордынском Бурятском округе состоялся областной конкурс мужества, красоты и грации «Баатар – Дангина – 2020». Мероприятие проходило в межпоселенческом центре досуга посёлка Усть-Ордынский.

Основными целями и задачами конкурса стало распространение художественных достижений традиционной культуры, выявление новых имён среди творческой молодёжи, стимулирование творческой инициативы и совершенствование исполнительского мастерства. Участие в конкурсе могли принимать представители всех национальностей, владеющие бурятским языком. В конкурсе «Баатар – Дангина – 2020» были представлены 15 участников из всех районов УОБО в разных возрастных группах, победившие в первом туре на муниципальном уровне.

По словам главы округа Анатолия Прокопьева, в этом году одним из условий конкурса было исполнение отрывков стихотворных или прозаических произведений, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, участники продемонстрировали знания обычаев национальной культуры, рассказали о себе, своем роде и малой родине, продемонстрировали знание благопожеланий на бурятском языке, исполнили бурятские эстрадные песни и танцы, состязались в народной игре. Завершился конкурс демонстрацией вечерних нарядов в национальном стиле.

В номинации «Дангина» («Красавица») первое место заняла Надежда Халтанова из Осинского района, в номинации «Баатар» («Богатырь») – Анатолий Данилов из Нукутского района. Победительницей конкурса «Сагаан hарын Хатан» («Хозяйка Белого месяца») стала Наталья Манхирова, представительница Эхирит-Булагатского района. В номинации «Гэсэр» победу одержал Игорь Жертанов из Осинского района. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

Напомним, что в Бурятии проведение межрегионального конкурса «Баатар. Дангина» было отменено. Мероприятие должно было пройти сегодня, 18 марта.
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