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В Бурятии увеличилось число мошенничеств и скотокрадства

В Бурятии увеличилось число мошенничеств и скотокрадства
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
При этом сократилось число убийств, грабежей, краж

В январе – феврале 2020 года в Бурятии зарегистрировано 3 317 преступлений, что на 2,4 % меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года (3 397).

Сократилось количество убийств и покушений на убийство (-32,6 %), краж (-1,5 %), разбоев (-60 %), грабежей (-9,8 %), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (-3,6 %), незаконных рубок лесных насаждений (-42,5 %).

На 4,8 % снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах. Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 30,6 % (в январе – феврале 2019 г. – 31,4 %).

В то же время отмечается рост числа мошенничеств (+44 %), вымогательств (+25 %), краж скота (+93,8 %).

- Достоверность статистических сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений находится на постоянном контроле в органах прокуратуры республики, - сообщили в пресс-служба ведомства.
статистика
 
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