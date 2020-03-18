При этом сократилось число убийств, грабежей, краж
В январе – феврале 2020 года в Бурятии зарегистрировано 3 317 преступлений, что на 2,4 % меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года (3 397).
Сократилось количество убийств и покушений на убийство (-32,6 %), краж (-1,5 %), разбоев (-60 %), грабежей (-9,8 %), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (-3,6 %), незаконных рубок лесных насаждений (-42,5 %).
На 4,8 % снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах. Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 30,6 % (в январе – феврале 2019 г. – 31,4 %).
В то же время отмечается рост числа мошенничеств (+44 %), вымогательств (+25 %), краж скота (+93,8 %).
- Достоверность статистических сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений находится на постоянном контроле в органах прокуратуры республики, - сообщили в пресс-служба ведомства.
В Бурятии увеличилось число мошенничеств и скотокрадства
Общество, Фото:
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