В Бурятии в детском доме оборудовали кухню для воспитанников

Общество, Фото: минсоцзащиты Бурятии

Комната социально-бытовой адаптации появилась благодаря благотворительной акции



В Бурятии в рамках благотворительной акции «Делаем добро вместе» для воспитанников дома-интерната «Журавушка» оборудовали кухню с современной техникой и мебелью. Организатор акции – компания «Титан» и ее неравнодушные покупатели собрали 121 тысячу рублей. На эти деньги были приобретены кухонный гарнитур, двухкамерный холодильник, варочная панель, духовой шкаф, микроволновая печь, стол, стулья и другие полезные приборы.



- В день открытия комнаты социально-бытовой адаптации дети приготовили буузы и панкейки, конечно, не без помощи своих воспитателей. Приобретенные навыки помогут детям чувствовать себя более уверенными и самостоятельными, что будет очень им необходимо во взрослой жизни уже после выхода из интерната, - рассказали в пресс-службе минсоцзащиты населения Бурятии.



В детском доме-интернате «Журавушка» воспитываются дети с тяжелыми множественными нарушениями развития. Научить их базовым бытовым навыкам – очень важная задача.

