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В Бурятии в детском доме оборудовали кухню для воспитанников

В Бурятии в детском доме оборудовали кухню для воспитанников
Общество,  Фото:минсоцзащиты Бурятии
Комната социально-бытовой адаптации появилась благодаря благотворительной акции

В Бурятии в рамках благотворительной акции «Делаем добро вместе» для воспитанников дома-интерната «Журавушка» оборудовали кухню с современной техникой и мебелью. Организатор акции – компания «Титан» и ее неравнодушные покупатели собрали 121 тысячу рублей. На эти деньги были приобретены кухонный гарнитур, двухкамерный холодильник, варочная панель, духовой шкаф, микроволновая печь, стол, стулья и другие полезные приборы.

- В день открытия комнаты социально-бытовой адаптации дети приготовили буузы и панкейки, конечно, не без помощи своих воспитателей. Приобретенные навыки помогут детям чувствовать себя более уверенными и самостоятельными, что будет очень им необходимо во взрослой жизни уже после выхода из интерната, - рассказали в пресс-службе минсоцзащиты населения Бурятии.

В детском доме-интернате «Журавушка» воспитываются дети с тяжелыми множественными нарушениями развития. Научить их базовым бытовым навыкам – очень важная задача.
дети минсоцзащиты Титан
 
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