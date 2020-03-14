В Бурятии спасатели эвакуировали застрявших на Байкале людей

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Легковушка автомобилистов сломалась, и в ней закончился бензин



Накануне, 13 марта, рано утром спасатели Усть-Баргузинского поисково-спасательного подразделения БПСО МЧС России пришли на помощь автомобилисту с двумя пассажирами на Байкале. На несанкционированной ледовой дороге «Северобайкальск – Усть-Баргузин» в 15 километрах южнее населённого пункта Давша у них сломалась легковая автомашина и после длительного ремонта в ней закончился бензин.



Об этом сообщил водитель автомобиля, позвонив в Единую дежурную диспетчерскую службу «112». Мужчине удалось поймать сотовую связь, пройдя определённое расстояние. В это время пассажиры ждали его в машине.



- Два спасателя на вездеходе «Трэкол», подобрав водителя, доехали до машины. Пассажиры находились в удовлетворительном состоянии. Сотрудники МЧС России извлекли транспортное средство из снежного заноса и сопроводили до населенного пункта Монахово, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.



Спасатели отмечают, что сейчас на Байкале много трещин, сильный перемет, поэтому не стоит рисковать своей жизнью и жизнью пассажиров, передвигаясь по несанкционированным ледовым переправам.

