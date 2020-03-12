На книжном фестивале в Иркутске обсудят Гэсэриаду

Международный фестиваль «КнигаМарт» пройдёт в библиотеке имени И.И. Молчанова-Сибирского с 13 по 15 марта
С 13 по 15 марта в Иркутске пройдёт II международный книжный фестиваль «КнигаМарт». Мероприятия фестиваля будут проводиться в библиотеке имени И.И. Молчанова-Сибирского.
По информации организаторов, в программе «КнигаМарта» состоятся:
- встречи с Шамилем Идиатуллиным, Вадимом Пановым, Сергеем Солоухом, Павлом Фокиным, Александром Мелиховым, Павлом Селуковым и другими писателями;
- презентации новых книг Эллы Панеях, Марии Санти, Алексея Паевского и Анны Хоружая, Станислава Гольдфарба, Сергея Язева;
- дискуссия «Что мы будем читать через 10 лет» и круглый стол «Изучаем историю искусства: ожидание vs реальность»;
- выставки, спектакли, публичные читки, книжное ток-шоу и книжная ярмарка.
Как сообщает центр культуры коренных народов Прибайкалья, в рамках фестиваля запланирована творческая встреча «Струна земли и неба. Песнь Гэсэриады» с гостями из Бурятии – ведущими научными сотрудниками Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН Баиром Гомбоевым и Баиром Дугаровым, который по совместительству является ещё писателем и поэтом. После встречи будет организован круглый стол в форме свободной конференции для непосредственного обсуждения вопросов возрождения древних традиций бурятского народа на основе героического эпоса «Гэсэр».
Возрастное ограничение 16+
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