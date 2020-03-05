Житель Бурятии украл вещи в спортивном магазине Улан-Удэ

Украденное он продал и на эти деньги купил продукты



Днём 4 марта в полицию Октябрьского района Улан-Удэ поступило заявление о краже от сотрудника службы безопасности спортивного магазина на улице Бабушкина.



При просмотре камер видеонаблюдения сотрудники службы установили, что 18 февраля мужчина украл женские и мужские вещи на общую сумму более 21 тысячи рублей.



Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали 23-летнего жителя Гусиноозёрска. Мужчина ранее судим за грабёж.



Украденные вещи мужчина продал, а на вырученные деньги купил продукты.



За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.





