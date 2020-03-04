В Бурятии запретили взъезд гражданам Ирана

Таково распоряжение российского правительства



Распоряжением правительства Российской Федерации от 27 февраля 2020 года предусмотрены ограничения в отношении граждан Исламской Республики Иран.



- Согласно ним, подразделениями по вопросам миграции территориальных органов МВД России временно приостановлен приём документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Россию с частной целью, в целях обучения и осуществления трудовой деятельности гражданам Исламской Республики Иран, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Также не выдают разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу этих гражданам, находящимся за пределами России.



Ранее из-за коронавируса свои границы для граждан Ирана закрыл Казахстан.







