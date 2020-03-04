В Бурятии откроется первый образовательный «IT-куб»

В центре смогут обучаться дети от 6 лет и старше



Первый на территории Бурятии центр цифрового образования детей «IT-куб» или «миникванториум» появится в городе Гусиноозёрск Селенгинского района. Он откроет свои двери для школьников уже 1 сентября 2020 года, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



«IT-куб» – это федеральная сеть профильного образования по подготовке специалистов в области информационных технологий, начиная с младшего школьного возраста. Здесь дети не просто изучают информационные технологии, но и создают программные проекты. Проекты носят формат законченных продуктов или решений, например, готовый сайт, мобильное приложение или программа сетевой безопасности. Заказчиками выступают известные IT-компании: 1С, Яндекс, Кванториум, Microsoft, «LEGO», Samsung, образовательный центр «Квант».



Минимальная длительность образовательной программы в Центре составляет не менее 72 академических часов. В настоящий момент идёт набор квалифицированных педагогов.



Сотрудники «IT-куба» в мае-июне пройдут повышение квалификации (профмастерства) в технопарке «Сколково» в Москве, а также Миассе, Липецке, Екатеринбурге, Казани и других городах.



Всего в Бурятии до 2022 года планируется к открытию семь таких «IT-кубов»: в 2020 году – в Селенгинском районе, в 2021 году - в Северобайкальске и в 2022 году - в Закаменском, Заиграевском, Хоринском, Джидинском и Мухоршибирском районах. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта «Образование», утверждённого во исполнение «майских указов» президента России Владимира Путина. На создание центров федеральный бюджет направит более 115,8 млн рублей.









